"Что за колбасой стоять, что за долларами": эксперт о желании купить наличную валюту

Курс доллара к рублю будет продолжать рост, но нет смысла пытаться найти банк, в котором можно купить наличную валюту, считает экономист Эдуард Коложвари

Ажиотаж вокруг покупки дефицитной наличной валюты не имеет под собой практического смысла, заявил эксперт из Новосибирска, кандидат экономических наук, доцент кафедры ФРиФИ НГУЭУ Эдуард Коложвари. "Русскому человеку что за колбасой стоять, что за долларами. Это просто отдельное удовольствие, просто люди такие, которых хочется побегать и попокупать. Ну, пусть побегают", - сказал эксперт в интервью Atas.info. Почему не удается купить наличные доллары по курсу 56 рублей в Новосибирске По мнению экономиста, доллар сегодня превратился в "абстрактный индикатор, немножко оторванный от реальности". 26 мая Центробанк РФ объявил о снижении ключевой ставки с 14% до 11% . Это привело к некоторому ослаблению рубля. Впрочем, считает Эдуард Коложвари, на текущий момент курс национальной валюты слабо отражается на семейной экономике рядовых россиян, поскольку доллар фактически "деконвертирован".

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