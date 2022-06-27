Новосибирский инструментальный завод прокомментировал сокращение рабочего времени

Переход на 4-дневную рабочую неделю произошел в плановом порядке и в соответствии с законодательством, сообщили на Новосибирском инструментальном заводе. Сокращений персонала на производстве не планируют

Переход на сокращенную рабочую неделю в цехах Новосибирского инструментального завода (НИЗ) был запланирован заранее и сотрудники, как и предписывает трудовое законодательство, были уведомлены об изменении графика за 2 месяца, сообщили редакции Atas.info в приемной генерального директора завода. По словам секретаря руководителя предприятия Надежды Зотиковой, речь идет именно о 4-дневной рабочей неделе, а не о трехдневке, как сообщалось ранее. Уменьшение рабочей недели – вынужденная мера, направленная на сохранение рабочих мест. "Никаких сокращений мы не планируем", - подчеркнула собеседница издания. В приемной гендиректора не стали комментировать возможное изменение уровня зарплаты рабочих. Что будет с заводом Coca-Cola в Новосибирске: эксперты дают прогнозы В понедельник, 27 июня, министр промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области Андрей Гончаров сообщил, что НИЗ был вынужден перейти на сокращенную рабочую неделю из-за падения спроса на продукцию предприятия. Однако, по словам главы Минпромторга, ситуация на заводе "относительно стабильная" и в региональном правительстве надеются на возврат к прежнему уровню отгрузки продукции потребителям. НИЗ - одно из ведущих предприятий в России по производству слесарно-монтажного инструмента. Продукцию завода экспортируют в страны СНГ и Балтии, налажены связи с партерами во всех регионах нашей страны. Количество сотрудников – около 220 человек.

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