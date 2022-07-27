Корпорация МСП: В РФ появился центр консультирования по вопросам участия в закупках

Корпорация МСП: В РФ появился центр консультирования по вопросам участия в закупках
Корпорация МСП: В РФ появился центр консультирования по вопросам участия в закупках
Вчера, 13:48ЭкономикаФото: pxhere.com
В Российской Федерации открыли Центр консультирования бизнеса по вопросам участия в закупках по 223-ФЗ – «Гид по закупкам».

Организация создана Корпорацией МСП ради помощи малым и средним предприятиям и самозанятым, которые желают принять участие в закупках по 223-ФЗ в качестве поставщиков. Консультации эксперты предоставляют бесплатно в режиме онлайн или в очном формате, пишет ТАСС.

Генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич сообщил, что его специалисты консультируют и помогают коммерсантам на каждом этапе, начиная от поиска и мониторинга закупок, создания и отправки заявок и заканчивая заключением договоров, получением банковских гарантий, а при необходимости защиты интересов – в Федеральной антимонопольной службе и суде.

Бизнес может обратиться, к примеру, за советом по поводу получения аккредитации на электронных площадках, составления документов и подписания соглашений. В центре ответят на вопросы граждан, которые связаны с банковскими гарантиями, помощью в защите интересов в случае нарушений со стороны заказчиков и так далее.

По словам Исаевича, бизнесмены малой и средней руки, самозанятые имеют возможность поучаствовать во встречах, которые посвящены разным аспектам подготовки к участию в закупках. Мероприятия станут проходить в субъектах РФ один или два раза в месяц. Встречи будут максимально полезными для предпринимателей. Для этого к мероприятиям станут привлекать сотрудников Корпорации МСП, ответственных за профильные направления работы.

Топ-менеджер подчеркнул, что коммерсанты смогут обращаться в центр по вопросам заключения офсетных договоров, то есть со встречными инвестиционными обязательствами поставщика. О необходимости запустить подобный механизм на Петербургском международном экономическом форуме говорил глава государства. Кроме того, каждый желающий получит нужную помощь, при подаче заявки на программу «выращивания» для участия в закупках самых крупных заказчиков.

Отметим, что сейчас делать закупки у мелких и средних предпринимателей в рамках 223-ФЗ должны все заказчики с государственным участием. Квота тут равна 25%. Ее обеспечивает Корпорация МСП. Национальный проект по развитию малого и среднего предпринимательства курирует первый вице-премьер Андрей Белоусов. Согласно документу, к 2024 году закупки крупнейших заказчиков у представителей МСП достигнут пяти триллионов рублей.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя. Материалы и комментарии экспертов не обязательно совпадают с нашим мнением.

Для лиц старше 18 лет.

© Сетевое издание «Атас.Инфо» (св-во о рег. СМИ: серия Эл № ФС77-82301, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций)

Главный редактор: Полина Владимировна Симакова

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «ПремьерМедиаИнвест» (сокращенное наименование - ООО «ПремьерМедиаИнвест») 109044, г. Москва, ул. Воронцовская, д. 20, эт. 2, ком. 14

Телефон редакции: 8-983-128-55-10/+7 (499) 110-58-85 , info@atas.info

Регионы