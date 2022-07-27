Корпорация МСП: В РФ появился центр консультирования по вопросам участия в закупках

Организация создана Корпорацией МСП ради помощи малым и средним предприятиям и самозанятым, которые желают принять участие в закупках по 223-ФЗ в качестве поставщиков. Консультации эксперты предоставляют бесплатно в режиме онлайн или в очном формате, пишет ТАСС.
Генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич сообщил, что его специалисты консультируют и помогают коммерсантам на каждом этапе, начиная от поиска и мониторинга закупок, создания и отправки заявок и заканчивая заключением договоров, получением банковских гарантий, а при необходимости защиты интересов – в Федеральной антимонопольной службе и суде.
Бизнес может обратиться, к примеру, за советом по поводу получения аккредитации на электронных площадках, составления документов и подписания соглашений. В центре ответят на вопросы граждан, которые связаны с банковскими гарантиями, помощью в защите интересов в случае нарушений со стороны заказчиков и так далее.
По словам Исаевича, бизнесмены малой и средней руки, самозанятые имеют возможность поучаствовать во встречах, которые посвящены разным аспектам подготовки к участию в закупках. Мероприятия станут проходить в субъектах РФ один или два раза в месяц. Встречи будут максимально полезными для предпринимателей. Для этого к мероприятиям станут привлекать сотрудников Корпорации МСП, ответственных за профильные направления работы.
Топ-менеджер подчеркнул, что коммерсанты смогут обращаться в центр по вопросам заключения офсетных договоров, то есть со встречными инвестиционными обязательствами поставщика. О необходимости запустить подобный механизм на Петербургском международном экономическом форуме говорил глава государства. Кроме того, каждый желающий получит нужную помощь, при подаче заявки на программу «выращивания» для участия в закупках самых крупных заказчиков.
Отметим, что сейчас делать закупки у мелких и средних предпринимателей в рамках 223-ФЗ должны все заказчики с государственным участием. Квота тут равна 25%. Ее обеспечивает Корпорация МСП. Национальный проект по развитию малого и среднего предпринимательства курирует первый вице-премьер Андрей Белоусов. Согласно документу, к 2024 году закупки крупнейших заказчиков у представителей МСП достигнут пяти триллионов рублей.