Корпорация МСП: В РФ появился центр консультирования по вопросам участия в закупках

По словам Исаевича, бизнесмены малой и средней руки, самозанятые имеют возможность поучаствовать во встречах, которые посвящены разным аспектам подготовки к участию в закупках. Мероприятия станут проходить в субъектах РФ один или два раза в месяц. Встречи будут максимально полезными для предпринимателей. Для этого к мероприятиям станут привлекать сотрудников Корпорации МСП, ответственных за профильные направления работы.