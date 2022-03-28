Продажу импортных фруктов в одни руки ограничили в магазинах «Ярче» в Новосибирске

Аналогичным образом поступили и другие торговые сети, в том числе «Пятерочка» и «Магнит». В последнем ограничений все больше: теперь можно купить не более двух упаковок детских подгузников, не более трех упаковок женских прокладок и тампонов, а также не более 5 килограмм куриного мяса.