Продажу импортных фруктов в одни руки ограничили в магазинах «Ярче» в Новосибирске

Продажу импортных фруктов в одни руки ограничили в магазинах «Ярче» в Новосибирске
Продажу импортных фруктов в одни руки ограничили в магазинах «Ярче» в Новосибирске
Сегодня, 07:40ЭкономикаФото: pixabay.com
Теперь можно купить не более 5 кг фруктов.

В Новосибирске в магазинах «Ярче» установили лимит на продажу импортных фруктов в одни руки. Как пишет Сиб.фм, под ограничения попали бананы, апельсины, мандарины и яблоки. Теперь одному человеку можно купить не более 5 кг фруктов.

Об ограничениях предупредили на ценниках: там сделали соответствующую приписку под стоимостью. Также в супермаркетах «Ярче» ограничили продажу сахара и круп – рис, гречка и овсянка. В одном чеке может быть лишь три позиции упаковок каждого из товаров.

Аналогичным образом поступили и другие торговые сети, в том числе «Пятерочка» и «Магнит». В последнем ограничений все больше: теперь можно купить не более двух упаковок детских подгузников, не более трех упаковок женских прокладок и тампонов, а также не более 5 килограмм куриного мяса.

Соответствующий лимит ввели из-за ажиотажного спроса. Новосибирцы начали запасаться товарами, опасаясь дефицита, тем самым создав «искусственную» нехватку продуктов.

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