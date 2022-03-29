ФНС ускорила предоставление налоговых вычетов для жителей России

Федеральная налоговая служба (ФНС) прислало в налоговые инспекции распоряжение по закрытию за 15 дней камеральных налоговых проверок по декларациям 3-НДФЛ, которые жители России подают для налоговых вычетов – это коснется социальных и имущественных выплат.
По данным РБК, пока не было прислано специальное распоряжение, проверки по социальным вычетам проходили в течение трех месяцев, а еще месяц давался на перечисление возврата. Имущественные вычеты перечислялись после проверки в один месяц, еще 15 дней уходило на зачисление средств.
В ФНС уточнили, что в текущей экономической ситуация в стране налоговые органы много времени уделяют для рассмотрения заявлений на получение налоговых вычетов и возврата налога.
Ускорение позволит россиянам быстрее получить возвраты по налогам, а сокращение срока камеральной проверки по предоставлению имущественных вычетов до 15 дней положительно повлияет для бюджетного процесса.
Таким образом, налоговая служба сократит срок оборота средств и ускорит процесс вовлечения их в оборот реального сектора экономики.
Налоговые вычеты имеет право получать все официально работающие жители России, но возврату подлежит лишь сумма уплаченного налога. Например, если гражданин претендует на вычет до 120 тысяч рублей, но заплатил налогов только на 90 тысяч, то именно эта сумма станет его потолком.
Всего в 2020 году социальных вычетов разных типов было предоставлено 2,6 млн налогоплательщиков на общую сумму 139 млрд рублей. По имущественным вычетам при покупке жилья и уплате процентов за ипотеку – 53 млн заявлений на сумму в 2 трлн рублей. На получение вычета при продаже имущества – 1,5 млн заявлений на сумму 1,6 трлн рублей.
Напомним, что заведующий кафедрой экономической теории НГУЭУ, доцент, кандидат экономических наук Геннадий Ляскин рассказал, что «смерть» льготной программы ипотечного кредитования мало вероятна.