ФНС ускорила предоставление налоговых вычетов для жителей России

Кто имеет право получить налоговые вычеты в России?

Налоговые вычеты имеет право получать все официально работающие жители России, но возврату подлежит лишь сумма уплаченного налога. Например, если гражданин претендует на вычет до 120 тысяч рублей, но заплатил налогов только на 90 тысяч, то именно эта сумма станет его потолком.