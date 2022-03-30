Доллар падает, но он все равно надежнее квадратных метров – эксперт из Новосибирска

Доллар падает, но он все равно надежнее квадратных метров – эксперт из Новосибирска
Доллар падает, но он все равно надежнее квадратных метров – эксперт из Новосибирска
Сегодня, 16:16ЭкономикаАлександр КондратьевФото: Медиахолдинг 1Mi
Эксперт советует россиянам хранить доллар и не вкладывать его в недвижимость

Управляющий партнер DSO Consulting Сергей Дьячков рассказал для Atas.info, почему не стоит вкладываться в покупку жилья – выгоднее держать при себе доллары.

«Жилая площадь является популярной инвестицией среди граждан России. Однако, если сравнивать с долларом, то его хранить намного надежнее. Я много лет говорю всем – сидите в долларе, ведь он будет расти», - сказал Дьячков.

Он отметил, что создаваемые Банком России манипуляции привели к снижению доллара. Но, как только на рынке будут участвовать все – он будет расти.

Напомним, что теневой валютный рынок начал появляться в Новосибирске в условиях запрета на продажу наличной валюты банками в России.

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