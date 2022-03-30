Доллар падает, но он все равно надежнее квадратных метров – эксперт из Новосибирска

Управляющий партнер DSO Consulting Сергей Дьячков рассказал для Atas.info, почему не стоит вкладываться в покупку жилья – выгоднее держать при себе доллары.
«Жилая площадь является популярной инвестицией среди граждан России. Однако, если сравнивать с долларом, то его хранить намного надежнее. Я много лет говорю всем – сидите в долларе, ведь он будет расти», - сказал Дьячков.
Он отметил, что создаваемые Банком России манипуляции привели к снижению доллара. Но, как только на рынке будут участвовать все – он будет расти.
Напомним, что теневой валютный рынок начал появляться в Новосибирске в условиях запрета на продажу наличной валюты банками в России.