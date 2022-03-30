Камеральные проверки по налоговым вычетам будут проводить быстрее в Новосибирске

В Новосибирске были установлены перечни видов представляемых в декларациях. Например, если человек в прошлом году представил такую справку по имущественному вычету на приобретение какого-то объекта, но доходов не хватило для использования вычета в полной мере – это 2 млн рублей, а в этом году тот же гражданин представил декларацию с остатками этих налоговых вычетов, то у УФНС нет желания «долго копаться» и лучше принять быстрое решение.