Камеральные проверки по налоговым вычетам будут проводить быстрее в Новосибирске

Камеральные проверки по налоговым вычетам будут проводить быстрее в Новосибирске
Камеральные проверки по налоговым вычетам будут проводить быстрее в Новосибирске
Сегодня, 12:15ЭкономикаАлександр КондратьевФото: Медиахолдинг 1Mi
Скорость получения налогового вычета в НСО зависит от налогоплательщика – он должен правильно все заполнить и предоставить необходимые документы

Глава управления Федеральной налоговой службы по Новосибирской области Алексей Легостаев в пресс-центре ТАСС заявил, что в регионе камеральные проверки по налоговым вычетам и выплаты будут производиться быстрее.

«Мы будем к этому стремиться. Региональное УФНС в течение двух лет пыталось минимизировать сроки проведения камеральных налоговых проверок и принятия решения на возврат по представленным декларациям. Хотя налоговый кодекс предусматривает возможность проведение такой проверки в течение трех месяцев, а после завершения в течение месяца должна пройти процедура возврата денег на счет физического лица», - сказал Легостаев.

В Новосибирске были установлены перечни видов представляемых в декларациях. Например, если человек в прошлом году представил такую справку по имущественному вычету на приобретение какого-то объекта, но доходов не хватило для использования вычета в полной мере – это 2 млн рублей, а в этом году тот же гражданин представил декларацию с остатками этих налоговых вычетов, то у УФНС нет желания «долго копаться» и лучше принять быстрое решение.

В ведомстве отметили, что скорость получения налогового вычета зависит от самого налогоплательщика – он должен все правильно заполнить и предоставить полный пакет необходимых документов.

Напомним, что Федеральная налоговая служба прислала в налоговые инспекции распоряжение по закрытию за 15 дней камеральных налоговых проверок по декларациям 3-НДФЛ, которые жители России подают для налоговых вычетов – это коснется социальных и имущественных выплат.

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