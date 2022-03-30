Количество миллиардеров в Новосибирской области назвали в ФНС

По данным ведомства, доход от 10 до 100 млн рублей в 2020 году задекларировали 3 186 человек, что на 22% больше, чем в 2019 году. Доход от 100 млн до 1 млрд рублей представили в справке 384 человека два года назад, а три года назад таких людей насчитывалось лишь 304 человека.