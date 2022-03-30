Количество миллиардеров в Новосибирской области назвали в ФНС

Количество миллиардеров в Новосибирской области назвали в ФНС
Количество миллиардеров в Новосибирской области назвали в ФНС
Сегодня, 11:39ЭкономикаАлександр КондратьевФото: Медиахолдинг 1Mi
Самый большой доход получил бизнесмен, специализирующийся на операциях с ценными бумагами – он заработал 4,7 млрд рублей

Руководитель управления Федеральной налоговой службы по Новосибирской области Алексей Легостаев в пресс-центре ТАСС назвал количество миллиардеров в регионе – их число выросло до 31 человека.

Глава ФНС по региону уточнил, что в 2019 году доход свыше 1 млрд рублей задекларировали 28 человек. В 2020 году количество миллиардеров выросло до 31 человека.

По данным ведомства, доход от 10 до 100 млн рублей в 2020 году задекларировали 3 186 человек, что на 22% больше, чем в 2019 году. Доход от 100 млн до 1 млрд рублей представили в справке 384 человека два года назад, а три года назад таких людей насчитывалось лишь 304 человека.

«Самый высокий доход в 2020 году показал житель Новосибирской области от операций с ценными бумагами – 4,7 млрд рублей. НДФЛ составил более 209 млн рублей», - сообщили в ФНС.

Второе место занял предприниматель, который заработал 2,1 млрд рублей, а его НДФЛ составил 9,7 млн рублей. Доход такой он получил от розничной торговли пищевыми продуктами.

Третьим человеком, заработавшим крупную сумму, оказался бизнесмен, который занимается продажей бумаги и картона – он показал 1,5 млрд рублей в 2020 году, НДФЛ составил 18 млн рублей.

Напомним, что в России в бюджетный сектор входят более 42% занятых – это около 50-60 миллионов человек. По указу президента Владимира Путина от 16 марта 2022 года, работникам этой сферы проиндексируют зарплату с 1 апреля 2022 года.

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