Как выглядит новая 100 рублевая банкнота - фото выложил сайт ЦБ РФ

В течение трех лет планируется заменить старые купюры. На 50 и 100 рублях останутся Петербург и Москва, на 10 рублях будет Новосибирск (вместо Красноярска), на 500 — Пятигорск (вместо Архангельска), на 1 000 — Нижний Новгород (вместо Ярославля), на 5 000 — Екатеринбург (вместо Хабаровска).