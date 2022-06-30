Как выглядит новая 100 рублевая банкнота - фото выложил сайт ЦБ РФ

Как выглядит новая 100 рублевая банкнота - фото выложил сайт ЦБ РФ
Как выглядит новая 100 рублевая банкнота - фото выложил сайт ЦБ РФ
Вчера, 16:01ЭкономикаФото: сайт ЦБ РФ

Скоро в Новосибирске появятся новые 100 рублевые банкноты

30 июня Центральный Банк России представил новую сторублевую купюру 2022 года выпуска. Банкноты старого образца заменят до 2025 года.

Новые 100 рублей выполнены в оливковом и оранжевом цвете. На лицевой стороне изображен фрагмент Спасской башни Московского Кремля с курантами. А на оборотной стороне запечатлен Ржевский мемориал Советскому Cолдату. Банкнота изготовлена на хлопковой бумаге белого цвета.

Фото:сайт ЦБ РФ

В течение трех лет планируется заменить старые купюры. На 50 и 100 рублях останутся Петербург и Москва, на 10 рублях будет Новосибирск (вместо Красноярска), на 500 — Пятигорск (вместо Архангельска), на 1 000 — Нижний Новгород (вместо Ярославля), на 5 000 — Екатеринбург (вместо Хабаровска).

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