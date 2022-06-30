Корпорация МСП запустит центр для решения споров между кредиторами и должниками

Специалисты создаваемого центра содействия реструктуризации долгов будут разрешать споры между кредиторами и заемщиками, включая представителей малого и среднего бизнеса. Основная задача — не допускать и добиваться максимально быстрой разблокировки счетов коммерсантов, что предотвратит их банкротство, пишет ТАСС.
Генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич назвал главной целью новой площадки стать службой спасения для предпринимателей. Центр станет вырабатывать конкретные меры и определять шаги по комфортному погашению долгов, разрешать возникающие споры, сохранять фирмы и рабочие места.
Нередко коммерсанты становятся должниками без злого умысла, по неопытности или в силу обстоятельств. Часто они выбирают худший путь и просто игнорируют проблемы, делают вид, что ничего не происходит, избегают встреч со своими визави. Новый центр станет медиатором, той самой нейтральной стороной, которая поможет решить накопившиеся проблемы, заявил Исаевич.
Просить помощи бизнесмены смогут не только по вопросам возврата коммерческих долгов, но и задолженности перед бюджетом.
Исаевич рассказал об алгоритме работы центра. Коммерсант обратится в него с проблемой. Специалисты центра вместе с сотрудниками налоговых органов по управлению долгом и кредиторами проверят документацию, выяснят все детали, предложат пути решения вопроса погашения задолженности, и будет разработана дорожная карта. Далее центр проконтролирует выполнение каждой стороной своих обязательств до исполнения всей дорожной карты.
Заявки на помощь в урегулировании споров по долгам уже принимаются через «Сервис 360°» на цифровой платформе МСП.РФ. Бизнес получит обратную связь от Корпорации МСП по своему обращению в течение двух суток.