Корпорация МСП запустит центр для решения споров между кредиторами и должниками

Нередко коммерсанты становятся должниками без злого умысла, по неопытности или в силу обстоятельств. Часто они выбирают худший путь и просто игнорируют проблемы, делают вид, что ничего не происходит, избегают встреч со своими визави. Новый центр станет медиатором, той самой нейтральной стороной, которая поможет решить накопившиеся проблемы, заявил Исаевич.