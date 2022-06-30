Новосибирск займет почетное место на 10 рублевой купюре

Новосибирск займет почетное место на 10 рублевой купюре
Новосибирск займет почетное место на 10 рублевой купюре
Вчера, 16:32ЭкономикаФото: Эмилия Губарева / atas.info
ЦБ РФ планирует заменить все старые банкноты до 2025 года. На обновленных 10-ти рублях появится изображение Новосибирска, вместо Красноярска. Какие еще города появятся на купюрах – в материале Atas.info.

В четверг, 30 июня Центральный Банк России показал новую 100 рублевую купюру. Она выполнена в оливковых и оранжевых оттенках. На лицевой стороне изображен фрагмент Спасской башни Московского Кремля с курантами. А на оборотной стороне запечатлен Ржевский мемориал Советскому Cолдату.

Фото:сайт ЦБ РФ

Кроме того, до 2025 года заменят все банкноты старого образца. Например, на 10 рублях будет изображение города Новосибирска, на 500 – Пятигорска вместо Архангельска, на 1000 – Нижний Новгород (ранее там был Ярославль), на 5 000 – Екатеринбург, вместо Хабаровска.

А вот с 50 и 100 рублей города не поменяются. На купюрах будут Санкт-Петербург и столица России – Москва.

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