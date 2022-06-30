Новосибирск займет почетное место на 10 рублевой купюре

В четверг, 30 июня Центральный Банк России показал новую 100 рублевую купюру. Она выполнена в оливковых и оранжевых оттенках. На лицевой стороне изображен фрагмент Спасской башни Московского Кремля с курантами. А на оборотной стороне запечатлен Ржевский мемориал Советскому Cолдату.
Кроме того, до 2025 года заменят все банкноты старого образца. Например, на 10 рублях будет изображение города Новосибирска, на 500 – Пятигорска вместо Архангельска, на 1000 – Нижний Новгород (ранее там был Ярославль), на 5 000 – Екатеринбург, вместо Хабаровска.
А вот с 50 и 100 рублей города не поменяются. На купюрах будут Санкт-Петербург и столица России – Москва.