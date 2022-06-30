Новый руководитель назначен в Агентство жилищного строительства Новосибирской области

ООО "Агентство развития жилищного строительства Новосибирской области" (АРЖС) возглавил депутат регионального Законодательного собрания, член фракции КПРФ Ашот Рафаэлян. Информация об этом появилась на официальном сайте организации. С 2018 года пост генерального директора организации занимал так же депутат Заксобрания Вячеслав Илюхин. Илюхин известен, как один из самых активных критиков мэра Новосибирска Анатолия Локтя, который возглавляет областное отделение КПРФ.
Приоритетным направлением деятельности АРЖС является реализация проектов комплексной жилищной, в первую очередь малоэтажной, застройки земельных участков. Единственным проектом, который упомянут на сайте организации, является застройка 3-х и 4-этажными домами крупного земельного участка в поселке Ложок (Новосибирской район).
АРЖС создано постановлением региональной администрации в 2009 году, его учредителем является министерство строительства Новосибирской области.