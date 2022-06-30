Новый руководитель назначен в Агентство жилищного строительства Новосибирской области

Новый руководитель назначен в Агентство жилищного строительства Новосибирской области
Новый руководитель назначен в Агентство жилищного строительства Новосибирской области
Вчера, 15:19ЭкономикаФото: Артем Шершнев
Региональное Агентство развития жилищного строительства возглавил депутат Заксобрания Ашот Рафаелян. На этом посту он сменил своего коллегу по депутатскому корпусу Вячеслава Илюхина

ООО "Агентство развития жилищного строительства Новосибирской области" (АРЖС) возглавил депутат регионального Законодательного собрания, член фракции КПРФ Ашот Рафаэлян. Информация об этом появилась на официальном сайте организации. С 2018 года пост генерального директора организации занимал так же депутат Заксобрания Вячеслав Илюхин. Илюхин известен, как один из самых активных критиков мэра Новосибирска Анатолия Локтя, который возглавляет областное отделение КПРФ.

Фото:args-nsk.ru

Приоритетным направлением деятельности АРЖС является реализация проектов комплексной жилищной, в первую очередь малоэтажной, застройки земельных участков. Единственным проектом, который упомянут на сайте организации, является застройка 3-х и 4-этажными домами крупного земельного участка в поселке Ложок (Новосибирской район).

АРЖС создано постановлением региональной администрации в 2009 году, его учредителем является министерство строительства Новосибирской области.

Материалы по теме:
строительствоНовосибирская областьназначение
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя. Материалы и комментарии экспертов не обязательно совпадают с нашим мнением.

Для лиц старше 18 лет.

© Сетевое издание «Атас.Инфо» (св-во о рег. СМИ: серия Эл № ФС77-82301, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций)

Главный редактор: Полина Владимировна Симакова

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «ПремьерМедиаИнвест» (сокращенное наименование - ООО «ПремьерМедиаИнвест») 109044, г. Москва, ул. Воронцовская, д. 20, эт. 2, ком. 14

Телефон редакции: 8-983-128-55-10/+7 (499) 110-58-85 , info@atas.info

Регионы