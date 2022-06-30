Предприниматели региона используют для производства мощности оборонных предприятий

«Такая коллаборация получилась не случайно – если предприятие не получает достаточное количество заказов, а у малого бизнеса не хватает своих производственных площадей и возможностей, то можно соединить две потребности и получить хороший проект. Первое установочное совещание проходило в центре «Мой Бизнес», и наше министерство активно курирует данное направление, оказывает консультационные услуги и мониторит опыт предприятий, уже принявших участие в кооперации с малым и средним бизнесом. Данный проект очень знаковый и важный для Новосибирской области и России в целом, особенно в условиях импортозамещения и производства критически важных комплектующих», – прокомментировал министр промышленности, торговли и развития предпринимательства региона Андрей Гончаров.