Предприниматели региона используют для производства мощности оборонных предприятий

Первые результаты проекта представили сегодня на базе Сибирского научно-исследовательского института авиации им. С. А. Чаплыгина. Это единственный проект, позволяющий предприятиям малого и среднего бизнеса воспользоваться производственными площадками и оборудованием крупных предприятий для организации или расширения собственного производства.
Участие предприятий малого и среднего бизнеса в проекте может осуществляться по разным направлениям: организация доступа на коммерческой основе к станочному парку производственных предприятий, размещение заказов на контрактное производство, разработка конструкторской документации заказчика или продвижение текущих гражданских проектов для предприятий ОПК. Проект разработан Новосибирским областным отделением Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ» при поддержке министерства промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области.
«Такая коллаборация получилась не случайно – если предприятие не получает достаточное количество заказов, а у малого бизнеса не хватает своих производственных площадей и возможностей, то можно соединить две потребности и получить хороший проект. Первое установочное совещание проходило в центре «Мой Бизнес», и наше министерство активно курирует данное направление, оказывает консультационные услуги и мониторит опыт предприятий, уже принявших участие в кооперации с малым и средним бизнесом. Данный проект очень знаковый и важный для Новосибирской области и России в целом, особенно в условиях импортозамещения и производства критически важных комплектующих», – прокомментировал министр промышленности, торговли и развития предпринимательства региона Андрей Гончаров.
Оборудование оборонно-промышленных предприятий Новосибирской области имеет очень высокий уровень, который позволяет создавать конкурентоспособную продукцию в условиях импортозамещения, и при профиците избыточных мощностей предлагать свои услуги малому и среднему бизнесу.
«На сегодняшний день в СибНИА обратились более 75 предприятий и более 85 предпринимателей. Заинтересованность предприятий малого бизнеса увеличила процент использования оборудования за год работы проекта с 15 до почти 70 процентов», – поделился директор СибНИА им. С.А. Чаплыгина Владимир Барсук.
«Наша компания занимается изготовлением металлоконструкций для инфраструктурных объектов, для мостов и мостовых переходов, и сегодня мы работаем на базе СибНИА, благодаря сотрудничеству в рамках этого промышленного проекта. Мы берём в аренду редкое дорогостоящее оборудование, которое не можем позволить себе закупить, на нём работает наш штатный сотрудник. Благодаря такой кооперации наши затраты снизились на 40-45%», – отметил генеральный директор ООО «ИнжТех» Виктор Пташинский.
В настоящее время в проекте принимают участие ФГУП «Сибирский научно-исследовательский институт авиации имени С.А. Чаплыгина», АО «Новосибирский завод искусственного волокна», АО «Научно-исследовательский институт электронных приборов». В распоряжении новосибирских предпринимателей широкий парк станков и оборудования: гальванический цех, оборудование для лазерной резки и маркировки, шлифовальные машины и фрезерные станки, цех деревообработки, цех производства изделий из пластмассы.
Подробную информацию об участии в проекте можно получить в министерстве промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области.