Число конфликтов выросло в школах Новосибирска за 2021 год

Число конфликтов выросло в школах Новосибирска за 2021 год
Число конфликтов выросло в школах Новосибирска за 2021 год
Сегодня, 18:09ОбразованиеАлександр КондратьевФото: Медиахолдинг 1Mi
Более 200 конфликтов произошло в школах Новосибирской области, а также 67 в детских садах

В школах Новосибирской области за последний год выросло количество конфликтов между учащимися. Об этом сообщили в региональном отделе уполномоченного по правам ребенка.

Всего за 2021 год было зафиксировано 203 обращения по поводу конфликтов между школьниками – это может быть связано с коронавирусными ограничениями, которые привели к снижению коммуникативных навыков.

Кроме того, 67 конфликтов произошло в детских садах.

Проблему планируется решать при помощи современных и качественных исследований с привлечением ученых и специалистов.

Напомним, что 17 марта в одной из школ Коченевского района Новосибирской области двое старшеклассников приставали к 12-летнему мальчику в раздевалке физкультурного зала. Попытку изнасилования пресек учитель.

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