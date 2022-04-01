Число конфликтов выросло в школах Новосибирска за 2021 год

В школах Новосибирской области за последний год выросло количество конфликтов между учащимися. Об этом сообщили в региональном отделе уполномоченного по правам ребенка.
Всего за 2021 год было зафиксировано 203 обращения по поводу конфликтов между школьниками – это может быть связано с коронавирусными ограничениями, которые привели к снижению коммуникативных навыков.
Кроме того, 67 конфликтов произошло в детских садах.
Проблему планируется решать при помощи современных и качественных исследований с привлечением ученых и специалистов.
Напомним, что 17 марта в одной из школ Коченевского района Новосибирской области двое старшеклассников приставали к 12-летнему мальчику в раздевалке физкультурного зала. Попытку изнасилования пресек учитель.