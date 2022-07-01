Лучшие школы по результатам ЕГЭ-2022 назвал министр образования Новосибирской области

Лучшие школы по результатам ЕГЭ-2022 назвал министр образования Новосибирской области
Лучшие школы по результатам ЕГЭ-2022 назвал министр образования Новосибирской области
Вчера, 12:20ОбразованиеФото: Медиахолдинг1Mi
Глава министерства образования Новосибирской области Сергей Федорчук назвал школы, выпускники которых лучше всего справились с заданиями ЕГЭ в 2022 году. Министр подчеркнул, что это предварительные данные и воздержался от оглашения конкретных цифр

В пятницу, 1 июля, министр образования Новосибирской области Сергей Федорчук озвучил предварительный рейтинг школ по результатам ЕГЭ в 2022 году. По словам главы регионального Минобра, в числе лидеров СУНЦ НГУ, новосибирский лицей № 22, гимназии № 1, 2 и 6.

"Я не буду цифры называть, потому что они точно изменятся. Но меня радует другое: появилось много стобалльников из сельских школ", - сообщил Федорчук в ходе пресс-конференции в агентстве ТАСС.

В качестве примера министр назвал школу № 1 поселка Краснообск, школу № 13 и лицей № 6 города Бердска, школу № 2 поселка Ордынское, школу № 3 в Куйьышевском районе и ряд других.

Всего в 2022 году в Новосибирской области насчитывается 84 выпускника, сдавшие ЕГЭ на 100 баллов, двое из них получили высшую оценку по двум предметам.

Сюжеты:
ЕГЭ 2022
Материалы по теме:
2022Новосибирскшколаегэрейтинг
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя. Материалы и комментарии экспертов не обязательно совпадают с нашим мнением.

Для лиц старше 18 лет.

© Сетевое издание «Атас.Инфо» (св-во о рег. СМИ: серия Эл № ФС77-82301, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций)

Главный редактор: Полина Владимировна Симакова

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «ПремьерМедиаИнвест» (сокращенное наименование - ООО «ПремьерМедиаИнвест») 109044, г. Москва, ул. Воронцовская, д. 20, эт. 2, ком. 14

Телефон редакции: 8-983-128-55-10/+7 (499) 110-58-85 , info@atas.info

Регионы