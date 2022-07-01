"Не сдавших очень много": Минобр прокомментировал результаты ЕГЭ-2022 по математике

Выпускники новосибирских школ показали плохой результат в ходе единого государственного экзамена по математике в 2022 году. Средний балл упал, а около 10 процентов школьников вообще не смогли справиться с тестовыми заданиями

В 2022 году новосибирские школьники показали плохие результаты в ходе единого государственного экзамена по математике. "Не сдавших очень много, если брать профильную математику – 10,6 процента, хотя в прошлом году было 5,8 процента", - сообщил министр образования Новосибирской области Сергей Федорчук 1 июля в ходе пресс-конференции в агентстве ТАСС. Средний балл по математике составил 53,8, в то время, как в прошлом году этот показатель равнялся 56,6 балла. Лучшие школы по результатам ЕГЭ-2022 назвал министр образования Новосибирской области Эти данные станут предметом глубокого анализа, сказал министр, подчеркнув - по его мнению, на такие результаты могло повлиять то, что экзамены сдавало так называемое "ковидное" поколение школьников, у которых в 9 классе итоговые экзамены были отменены. Федорчук сказал, что не склонен кого-то винить в таких показателях, однако заметил, что для исправления ситуации необходимо в первую очередь работать с учителями. Министр не стал комментировать данные некоторых СМИ о том, что по результатам экзаменационных испытаний по математике регион находится на 65 месте в общероссийском рейтинге. Сергей Федорчук заявил, что подобной статистки официально не ведется.

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