Опубликованы результаты ЕГЭ по информатике в Новосибирской области

Выпускники в Новосибирской области получили оценки за ЕГЭ-2022 по информатике – их можно посмотреть в личных аккаунтах образовательных организаций, но их могут объявить также и преподаватели.

Результаты Единого государственного экзамена по информатике были утверждены специальной комиссией на день раньше – 30 июня. Стоит отметить, что если ученик не согласен с баллами, которые ему выставила комиссия, то он сможет заявить об апелляции. Однако все похоже на суд – ему нужно будет доказать неправоту проверяющих, но часто бывает такое, что у выпускников это получается сделать. В этом году сдающих ЕГЭ-2022 успешно меньше, чем в прошлом – это некоторые связывают с тем, что помешал коронавирус и домашнее обучение.

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