Серия и номер аттестата о среднем образовании 2022: где указать в заявлении в вуз

Серия и номер аттестата о среднем образовании 2022: где указать в заявлении в вуз
Серия и номер аттестата о среднем образовании 2022: где указать в заявлении в вуз
Вчера, 11:10ОбразованиеФото: atas.info
Бывшие ученики и нынешние абитуриенты ищут в аттестате о среднем образовании его серию и номер. Ежегодно вид аттестатов подвергается всевозможным изменениям, однако расположение необходимых данных неизменно. Разбираемся подробнее в материале Atas.info.

Аттестат является главным документом любого выпускника. В 2022 году не используется серия документа, а только его номер. Об этом свидетельствует приказ Министерства образования РФ от 2013 года.

Где смотреть номер аттестата в 2022 году

Номер аттестата состоит из 14 цифр. Первые три из них являются кодом субъектов Российской Федерации, а также федеральных министерств, федеральных служб и федеральных агентств;

Следующие 4 и 5 символы — это двузначный номер лицензии, выданной предприятию-изготовителю федеральным органом исполнительной власти, лицензировавшего производство и реализацию защищенной от подделок полиграфической продукции;

Символы с 6 по 14 — это 9-значный порядковый номер бланка аттестата, который ему присваивает предприятие-изготовитель.

Нужно ли заполнять поле «серия» в заявлении на поступление?

Можно поставить в поле «Серия» прочерк, а в поле «Номер» 14 цифр.

Зачастую, если в графе «Номер» не хватает цифр, то последние записывают в «Серию».

Напомним, ранее Atas.info уже писал, где узнать серию и номер аттестата за 11 класс о среднем образовании в 2022 году. Как именно узнать номер - в материале.

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