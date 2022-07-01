Серия и номер аттестата о среднем образовании 2022: где указать в заявлении в вуз

Бывшие ученики и нынешние абитуриенты ищут в аттестате о среднем образовании его серию и номер. Ежегодно вид аттестатов подвергается всевозможным изменениям, однако расположение необходимых данных неизменно. Разбираемся подробнее в материале Atas.info.

Аттестат является главным документом любого выпускника. В 2022 году не используется серия документа, а только его номер. Об этом свидетельствует приказ Министерства образования РФ от 2013 года. Где смотреть номер аттестата в 2022 году Номер аттестата состоит из 14 цифр. Первые три из них являются кодом субъектов Российской Федерации, а также федеральных министерств, федеральных служб и федеральных агентств; Следующие 4 и 5 символы — это двузначный номер лицензии, выданной предприятию-изготовителю федеральным органом исполнительной власти, лицензировавшего производство и реализацию защищенной от подделок полиграфической продукции; Символы с 6 по 14 — это 9-значный порядковый номер бланка аттестата, который ему присваивает предприятие-изготовитель. Нужно ли заполнять поле «серия» в заявлении на поступление? Можно поставить в поле «Серия» прочерк, а в поле «Номер» 14 цифр. Зачастую, если в графе «Номер» не хватает цифр, то последние записывают в «Серию». Напомним, ранее Atas.info уже писал, где узнать серию и номер аттестата за 11 класс о среднем образовании в 2022 году. Как именно узнать номер - в материале.

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