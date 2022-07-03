Названы вузы Москвы с самыми низкими баллами ЕГЭ на бюджет в 2022 году

В 2022 году абитуриенты выбирают университеты Москвы с самыми низкими баллами на бюджет – в число вошли МАИ, МГОУ, МГПУ, РУДН, РГГУ. Atas.info назвал самые низкие баллы ЕГЭ при поступлении в московские вузы, подробнее в материале.

Московский Государственный Педагогический Университет (МГПУ). Суммарный минимальный балл на бюджет – 209. На платное обучение проходной балл гораздо ниже – 131. Университет предоставляет 1 341 бюджетных мест, а на коммерческую форму обучения – 7 050. 5 вузов Санкт-Петербурга с самыми низкими баллами ЕГЭ на бюджет летом 2022 года Московский Государственный Областной Университет (МГОУ). Университет предоставляет 1 400 бюджетных мест и 3 505 платных. Всего вуз обучают по 143 программам. Проходной балл ЕГЭ на бюджет – от 168. Российский университет дружбы народов (РУДН). Всего бюджета – 1 023. Средний проходной балл на бюджетную основу – 169. Платных мест - 3 798. Московский Авиационный Институт (МАИ). Всего в институте 3 600 бюджетных мест на все профили обучения – бакалавр, специалитет, магистр. Проходной балл на бюджет – 176. Российский государственный гуманитарный университет (РГГУ). Проходной балл на бюджет – 155, а на платное – 134. Всего бюджетных мест - 749. Напомним, ранее Atas.info рассказывал про «Черный список» вузов Москвы, Санкт-Петербурга и Новосибирска 2022: лишенные лицензии. «Черный список» вузов Москвы, Санкт-Петербурга и Новосибирска 2022: лишенные лицензии

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