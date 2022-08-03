889 новосибирских выпускников не согласились с результатами ЕГЭ – кому повысили балл

«Удовлетворили 231 заявление от участников ЕГЭ. Однако только по 208 приняли решение повысить балл. Специалисты согласились, что выпускник поставил правильный ответ в бланке, ошибка произошла из-за почерка. А вот 7 снизили оценки, ещё 16 оставили как есть. Опять же из-за почерка проверяющие не смогли точно понять, какую цифру выпускник поставил – например, 6 выглядела, как 8. Однако при перепроверке и тот и этот ответ был не верен», - рассказал Кондратьев Atas.info.