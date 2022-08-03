889 новосибирских выпускников не согласились с результатами ЕГЭ – кому повысили балл

889 новосибирских выпускников не согласились с результатами ЕГЭ – кому повысили балл
889 новосибирских выпускников не согласились с результатами ЕГЭ – кому повысили балл
Сегодня, 11:18ОбразованиеФото: Медиахолдинг1Mi

В Новосибирской области 889 выпускников не согласились с результатами ЕГЭ

Результаты ЕГЭ-2022 не порадовали 889 выпускников в Новосибирской области. Лишь по 1/3 апелляций комиссия приняла решение в пользу участника экзамена.

По словам замдиректора НИМРО Сергея Кондратьева, большая часть апелляций (236) была связана с оценками по профильной математике,166 не согласных с результатом по русскому языку. Около 150 по обществознанию, остальные по другим предметам.

«Удовлетворили 231 заявление от участников ЕГЭ. Однако только по 208 приняли решение повысить балл. Специалисты согласились, что выпускник поставил правильный ответ в бланке, ошибка произошла из-за почерка. А вот 7 снизили оценки, ещё 16 оставили как есть. Опять же из-за почерка проверяющие не смогли точно понять, какую цифру выпускник поставил – например, 6 выглядела, как 8. Однако при перепроверке и тот и этот ответ был не верен», - рассказал Кондратьев Atas.info.

Также он добавил, что число апелляций в 2022 году практически не отличается от показателей прошлого года. Ежегодно на рассмотрение комиссии поступает одинаковое количество заявлений.

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