НГТУ опубликовал списки поступивших 2022 в Новосибирске – где их смотреть

Сегодня, 4 августа, можно предварительно узнать, зачислены ли вы на факультет по конкурсу или нет. Так, на сайте НГТУ уже есть списки поступивших, где их смотреть, - в материале Atas.info.

Новосибирский Государственный Технический университет опубликовал рейтинговые списки абитуриентов, которые желают поступить на разные факультеты. Отметим, что официальная дата публикации всех поступивших – 9 августа. Однако разобраться с ними можно и сейчас. «Все приказы о зачислении на бюджетные места будут опубликованы 9 августа. Но с 4 августа в разделе «примечание» можно предварительно увидеть, что у человека уже есть гарантия на зачисление», поделилась сотрудница приемной комиссии НГТУ. Как и где смотреть списки поступивших НГТУ-2022 Для этого вам необходимо открыть официальный сайт НГТУ. Далее найдите «Поступающим», «Рейтинговые списки». Или перейдите по этой ссылке. Откройте ваш факультет, куда вы подавали документы и найдите в табличке «Примечание». Перед вами рейтинговые списки. В графе «Примечание» написано: имеется вероятность зачисления 09.08 при подаче согласия не позднее 03.08 18:00. Посмотрите, есть ли там ваши данные СНИЛС. Не пугайтесь, если в вашей строчке нет вероятности зачисления. Обычно, после публикации списка поступивших, абитуриенты забирают свои документы из других университетов, куда они также подавали заявления. Есть большая вероятность, что ваше место поднимется вверх, и вас зачислят в вуз.

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