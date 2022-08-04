НГТУ опубликовал списки поступивших 2022 в Новосибирске – где их смотреть

Новосибирский Государственный Технический университет опубликовал рейтинговые списки абитуриентов, которые желают поступить на разные факультеты. Отметим, что официальная дата публикации всех поступивших – 9 августа. Однако разобраться с ними можно и сейчас.
«Все приказы о зачислении на бюджетные места будут опубликованы 9 августа. Но с 4 августа в разделе «примечание» можно предварительно увидеть, что у человека уже есть гарантия на зачисление»,
поделилась сотрудница приемной комиссии НГТУ.
Для этого вам необходимо открыть официальный сайт НГТУ. Далее найдите «Поступающим», «Рейтинговые списки». Или перейдите по этой ссылке. Откройте ваш факультет, куда вы подавали документы и найдите в табличке «Примечание».
Перед вами рейтинговые списки. В графе «Примечание» написано: имеется вероятность зачисления 09.08 при подаче согласия не позднее 03.08 18:00. Посмотрите, есть ли там ваши данные СНИЛС.
Не пугайтесь, если в вашей строчке нет вероятности зачисления. Обычно, после публикации списка поступивших, абитуриенты забирают свои документы из других университетов, куда они также подавали заявления. Есть большая вероятность, что ваше место поднимется вверх, и вас зачислят в вуз.