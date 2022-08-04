ТОП-12 школ Новосибирской области по числу стобалльников: изучаем результаты ЕГЭ-2022

Больше всего выпускников, получивших высшую оценку в ходе ЕГЭ в 2022 году, закончили СУНЦ НГУ. Всего в регионе максимальный балл на экзамене получили 86 человек

В рейтинге школ Новосибирской области по числу выпускников, получивших 100 баллов в ходе сдачи Единого государственного экзамена-2022, с серьезным отрывом лидирует СУНЦ НГУ. Здесь максимальный результат показали 16 человек. На втором месте Инженерный лицей НГТУ, выпустивший из своих стен 6 стобалльников. Замыкает тройку лидеров лицей № 130, где высшую оценку получили четыре выпускника. Четвертую строчку рейтинга делят лицей № 22 "Надежда Сибири", школа № 207, краснообский лицей № 13 и гимназия № 1. В каждом из этих учебных заведений по три 100-балльника. 889 новосибирских выпускников не согласились с результатами ЕГЭ – кому повысили балл По два отличника выпустили лицей № 6 города Бердска, школа № 186, лицей № 200, школа № 13 и гимназия № 2. Всего в Новосибирской области в 2022 году максимальную оценку получили 86 выпускников, двое получили 100 баллов сразу по двум предметам. Максимальное количество выпускников, 33 человека, получили высшую оценку, сдавая экзамен по русскому языку. На втором месте история – 15 человек, сообщает НГС.

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