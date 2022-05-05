Пять новосибирских школьников сдали досрочно ЕГЭ 2022 на 100 баллов

Пять новосибирских школьников сдали досрочно ЕГЭ 2022 на 100 баллов
Пять новосибирских школьников сдали досрочно ЕГЭ 2022 на 100 баллов
Сегодня, 13:44ОбразованиеФото: pixabay.com
ЕГЭ на максимальный балл сдали в досрочный период пять выпускников из Новосибирской области. Об этом сообщил замминистра образования региона Владимир Щукин на пресс-конференции ТАСС 5 мая.

Единый государственный экзамен досрочно сдавали 199 новосибирских школьников до 18 апреля 2022 года. Из них всего пять участников получили максимальные 100 баллов.

«Один выпускник добился такого результата по русскому языку, другой по профильной математике. Остальные отлично сдали химию, информатику и биологию», - добавил Владимир Щукин.

Министр напомнил, что основной ЕГЭ начнут сдавать в 2022 году с 26 мая. Учащиеся школ в Новосибирской области должны будут завершить все экзамены 21 июня.

Напомним, 4 мая в Новосибирске старшеклассники писали итоговые сочинения для допуска к единому госэксзамену. Всего им было предложено пять тем.

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