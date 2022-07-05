Лучшие школы Новосибирска по ЕГЭ 2022: как пройдет запись в 1 класс 6 июля

В Новосибирске 6 июля начинается второй этап записи детей в первый класс. Это шанс попасть в учебное заведение не по месту регистрации. Можно ли попасть в престижную школу не по своему микроучастку и что для этого нужно сделать, разбирался Atas.info

С 6 июля начинается запись первоклассников в школы, расположенные не по месту постоянной регистрации будущего ученика. Обычно этой возможностью стараются воспользоваться родители, желающие отдать ребенка в так называемое "статусное" учебное заведение. 1 июля министр образования Новосибирской области Сергей Федорчук, озвучил предварительный рейтинг школ по результатам ЕГЭ в 2022 году. По словам главы регионального Минобра, в числе лидеров СУНЦ НГУ, новосибирский лицей № 22, гимназии № 1, 2 и 6. Рейтинг школ по районам Новосибирска: где лучше сдают ЕГЭ Согласно правилам, записать ребенка в первый класс не по месту регистрации можно в любую школу Новосибирска при наличии свободных мест, то есть, некомплектных классов (менее 25 школьников). Запись идет вплоть до заполнения вакантных мест, но не позднее 5 сентября. Есть несколько способов подачи документов: лично, отправить заявление и пакет документов заказным письмом, написать на адрес школьной электронной почты, через МФЦ, либо воспользоваться соответствующим разделом на сайте Госуслуг. Ответ школа обязана предоставить в течение пяти рабочих дней. "Не сдавших очень много": Минобр прокомментировал результаты ЕГЭ-2022 по математике Предварительно лучше уточнить информацию о наличии свободных мест – она размещена на официальном сайте школы. Как правило, к началу второго этапа записи в первый класс в престижных образовательных учреждениях свободных мест уже нет. Например, по данным на 5 июня нельзя записать первоклассника в гимназию № 1 или лицей № 130. Между тем, в школе № 147 Первомайского района, которая по итогам ЕГЭ в 2021 году показала самые худшие результаты, первоклассников из других районов примут с радостью – здесь недокомплект составляет 18 человек.

Какие документы нужны для записи в 1 класс не по месту регистрации: 1. Заявление с просьбой о зачислении ребенка в первый класс с указанием ФИО, даты рождения и места жительства ребенка и ФИО родителей (законных представителей). 2. Паспорт или документ, удостоверяющий личность родителей (законных представителей). 3. Свидетельство о рождении ребенка или документ, подтверждающий родство. Если ребенок не является гражданином России, то надо добавить еще нотариально заверенную копию документа, на основании которого ребенок имеет право находиться на территории России.

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