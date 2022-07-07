Поступление беженцев ЛНР и ДНР в вузы Новосибирска: сколько квот, условия зачисления

Вузы Новосибирска назвали условия для поступления беженцев из ЛДНР

Абитуриентов из ЛНР и ДНР готовы принять на обучение вузы Новосибирска по особым условиям. Рассказываем, какие квоты предусмотрены для беженцев и как поступить в самые популярные университеты города.

Выпускники школ Донбасса могут рассчитывать на бюджетные места в ведущих вузах столицы Сибири. Для них предусмотрены особые квоты. «В НГУЭУ выделено 47 мест на бакалавриат и 5 мест на специалитет по квоте для беженцев. Однако пока заявлений на поступление от них не поступало», - рассказали сотрудники вуза Atas.info. В НГУ не сообщили, сколько предусмотрено квот для граждан Украины. Представители университета только рассказали о процедуре зачисления. «Квоты выделяет Министерство науки и высшего образования РФ. Если абитуриент из Донбасса хочет поступить в Новосибирский государственный университет, он должен обратиться с этим вопросом в Минобрнауки РФ по телефону 8 (495) 122-22-68. Его зачислят в случае успешного прохождения предложенной министерством процедуры отбора», - пояснили в НГУ. Как уточнили в НГТУ, украинцам для поступления по квоте необходимо сдать вступительные экзамены. На бюджетные места могут рассчитывать также бывшие школьники, не сдававшие по известным причинам ЕГЭ. «Экзамены проходят в виде интернет-тестирования. Русский язык сдают в форме собеседования. Каждый предмет оценивают по 100 бальной шкале. При приеме на обучение учитываются индивидуальные достижения абитуриента, даже полученные на территории Украины», - отметили в НГТУ. Вузы добавили, что будущему студенту необходимо предоставить полный пакет документов в Минобразования для зачисления. Помогут решить эти вопросы в приемной комиссии вузов.

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