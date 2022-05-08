Два этажа общежития СУНЦ НГУ в Новосибирске отремонтируют за 22 млн рублей

Два этажа общежития СУНЦ НГУ в Новосибирске отремонтируют за 22 млн рублей
Два этажа общежития СУНЦ НГУ в Новосибирске отремонтируют за 22 млн рублей
Сегодня, 15:15ОбразованиеФото: с сайта НГУ
Новосибирский государственный университет (НГУ) объявил конкурс на ремонт двух этажей общежития физматшколы. Все работы на объекте оценили в 22 миллиона рублей.

Согласно аукциону, ремонт положено начать уже 6 июня и закончить за месяц. До 12 мая НГУ необходимо найти подрядчика.

Капитальный ремонт запланировали сделать в общежитии СУНЦ для учеников физико-математической школы при университете по улице Пирогова, 11/3. Последний раз здание приводили в порядок около 25 лет назад.

Известно, что на объекте работы проведут в коридорах и кабинетах 4 и 5 этажа. На каждый из которых потратят около 11,9 млн рублей.

Кроме того, не оставят без внимания санузлы, двери и электросети. Старый пол снимут и заменят на новый линолеум.

Напомним, по данным «Центра рейтингов университетов мира», НГУ занял 4 место, как один из лучших в нашей стране. В мире он расположился на 496 строчке.

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