НГУ опубликовал списки поступивших-2022 в Новосибирске – где их смотреть

Новосибирский Государственный университет (НГУ) сегодня, 9 августа, опубликовал списки поступивших студентов. Как и где именно их смотреть, читайте в материале Atas.info.

Например, НГТУ уже опубликовал списки поступивших. Ознакомиться можно по ссылке .

Чтобы посмотреть , поступили ли вы или нет, задайте параметры на сайте. Выберите «Тип списка», «Условие поступления», «Факультет», «Списки направлений».

Прекращение подачи оригинала аттестата и согласия на зачисление принимали до 4 августа. До этой даты абитуриенты могли смотреть рейтинговые списки – сейчас они заморожены. Те, кто набрал малое количество баллов для поступления, убрали из списков «Участвующие в конкурсе».

НГУ опубликовал списки поступивших студентов в 2022 году. Согласно новому порядку приема, в них нет имен и фамилий, а только номера СНИЛС или индивидуальный номер. По каждой специальности сформирован отдельный список.

Отметим, что НГУ формирует рейтинг по 4 типам списков:

Подавшие заявление

Формируется список всех абитуриентов, которые подали документы в приемную комиссию НГУ.

Участвующие в конкурсе

Список всех абитуриентов, которые участвуют в конкурсе на поступление и чьи результаты ЕГЭ проверены в Федеральной информационной системе. Здесь учитываются результаты внутренних вступительных испытаний.

В списке отражаются также абитуриенты, которые уже подали заявление о согласии на зачисление на другие направления НГУ или в другие вузы.

Список лиц, участвующих в конкурсе без оригинала аттестата/диплома

Формируется список абитуриентов, которые подали заявление о согласии на зачисление, но не предоставили оригинал документа об образовании.

В списке отражаются также абитуриенты, которые уже подали заявление о согласии на зачисление на другие направления НГУ или в другие вузы.

Если бы зачисление состоялось сегодня

Формируется список абитуриентов, которые подали заявления о согласии на зачисление и оригинал документа об образовании, установленного образца.