НГУ опубликовал списки поступивших-2022 в Новосибирске – где их смотреть

НГУ опубликовал списки поступивших-2022 в Новосибирске – где их смотреть
НГУ опубликовал списки поступивших-2022 в Новосибирске – где их смотреть
Сегодня, 06:02ОбразованиеЭмилия КаплунскаяФото: Александр Кондратьев / atas.info
Новосибирский Государственный университет (НГУ) сегодня, 9 августа, опубликовал списки поступивших студентов. Как и где именно их смотреть, читайте в материале Atas.info.

НГУ опубликовал списки поступивших студентов в 2022 году. Согласно новому порядку приема, в них нет имен и фамилий, а только номера СНИЛС или индивидуальный номер. По каждой специальности сформирован отдельный список.

Прекращение подачи оригинала аттестата и согласия на зачисление принимали до 4 августа. До этой даты абитуриенты могли смотреть рейтинговые списки – сейчас они заморожены. Те, кто набрал малое количество баллов для поступления, убрали из списков «Участвующие в конкурсе».

Чтобы посмотреть, поступили ли вы или нет, задайте параметры на сайте. Выберите «Тип списка», «Условие поступления», «Факультет», «Списки направлений».

Фото:Александр Кондратьевatas.info

Где искать списки поступивших-2022 в других вузах Новосибирска

Раздел может называться «поступающим», «абитуриентам», «приемная кампания 2022», «приемная комиссия», «конкурсные списки», «рейтинговые списки».

Например, НГТУ уже опубликовал списки поступивших. Ознакомиться можно по ссылке.

Отметим, что НГУ формирует рейтинг по 4 типам списков:

  • Подавшие заявление

Формируется список всех абитуриентов, которые подали документы в приемную комиссию НГУ.

  • Участвующие в конкурсе

Список всех абитуриентов, которые участвуют в конкурсе на поступление и чьи результаты ЕГЭ проверены в Федеральной информационной системе. Здесь учитываются результаты внутренних вступительных испытаний.

В списке отражаются также абитуриенты, которые уже подали заявление о согласии на зачисление на другие направления НГУ или в другие вузы.

  • Список лиц, участвующих в конкурсе без оригинала аттестата/диплома

Формируется список абитуриентов, которые подали заявление о согласии на зачисление, но не предоставили оригинал документа об образовании.

В списке отражаются также абитуриенты, которые уже подали заявление о согласии на зачисление на другие направления НГУ или в другие вузы.

  • Если бы зачисление состоялось сегодня

Формируется список абитуриентов, которые подали заявления о согласии на зачисление и оригинал документа об образовании, установленного образца.

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