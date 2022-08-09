НКТ, НМК – списки поступивших студентов в 2022 году, дата публикации, где смотреть

Учебное заведение не обозначает точной даты публикации списка поступивших. Предварительно, можно лишь посмотреть рейтинговые списки. Благодаря им вы можете оценить свои возможности и сопоставить, сколько бюджетных мест всего.
Если вы за пределами бюджета, не переживайте, ведь после официальной даты приказов о зачислении станет ясно, забрали ли другие абитуриенты свои документы. Чтобы вы увидели свою фамилию в списке поступивших, вам необходимо до 15 августа подать согласие на зачисление, а также оригинал вашего аттестата. Также не забывайте про результаты общего конкурса. Добавим, что в 2021 году список опубликовали именно 15 августа, а рейтинговые в этот день исчезли.
Где смотреть списки поступивших НКТ – зайдите на главный сайт, нажмите на раздел «Абитуриенту», далее «Рейтинг абитуриентов по специальностям». В этом же разделе появятся списки на зачисление.
«Прием заявлений в техникум на очную форму получения образования осуществляется до 15 августа, а при наличии свободных мест в техникуме прием документов продлевается до 25 ноября 2022 года», - указано в правилах приема колледжа.
Даты зачисления на бюджетные места:
Приказы о зачислении на бюджетные места размещаются на следующий рабочий день после подписания на информационных стендах приёмных комиссий и на официальных сайтах колледжа и его филиалов, сообщается в документе «Правила приема-2022».
Где смотреть списки поступивших – на официальных сайтах в разделе «Поступающим» или «Абитуриенту». Увидеть их можно пролистав вниз и нажать на «Рейтинговые списки» или «Список поступивших в 2022 году». Для удобства на сайте НМК публикуют ссылки на филиалы.
Напомним, Новосибирский Государственный университет (НГУ) уже опубликовал списки поступивших студентов. Как и где именно их смотреть, читайте в материале Atas.info.