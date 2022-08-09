НКТ, НМК – списки поступивших студентов в 2022 году, дата публикации, где смотреть

Колледжи Новосибирска уже начали публиковать рейтинговые или списки поступивших студентов-абитуриентов в 2022 году. Когда публикуют приказ о зачислении в НКТ и НМК, - в материале Atas.info.

НГУ опубликовал списки поступивших-2022 в Новосибирске – где их смотреть Новосибирский кооперативный техникум имени А.Н. Косыгина Новосибирского облпотребсоюза (НКТ) Учебное заведение не обозначает точной даты публикации списка поступивших. Предварительно, можно лишь посмотреть рейтинговые списки. Благодаря им вы можете оценить свои возможности и сопоставить, сколько бюджетных мест всего. Если вы за пределами бюджета, не переживайте, ведь после официальной даты приказов о зачислении станет ясно, забрали ли другие абитуриенты свои документы. Чтобы вы увидели свою фамилию в списке поступивших, вам необходимо до 15 августа подать согласие на зачисление, а также оригинал вашего аттестата. Также не забывайте про результаты общего конкурса. Добавим, что в 2021 году список опубликовали именно 15 августа, а рейтинговые в этот день исчезли. Где смотреть списки поступивших НКТ – зайдите на главный сайт, нажмите на раздел «Абитуриенту», далее «Рейтинг абитуриентов по специальностям». В этом же разделе появятся списки на зачисление. «Прием заявлений в техникум на очную форму получения образования осуществляется до 15 августа, а при наличии свободных мест в техникуме прием документов продлевается до 25 ноября 2022 года», - указано в правилах приема колледжа. НГТУ опубликовал списки поступивших 2022 в Новосибирске – где их смотреть Новосибирский медицинский колледж (НМК), Искитимский и Бердский филиалы "Новосибирского медицинского колледжа" Даты зачисления на бюджетные места: - 18 августа 2022 года (г. Новосибирск);

- 16 августа 2022 года (филиалы колледжа в г. Бердск и в г. Искитим). Приказы о зачислении на бюджетные места размещаются на следующий рабочий день после подписания на информационных стендах приёмных комиссий и на официальных сайтах колледжа и его филиалов, сообщается в документе «Правила приема-2022». Где смотреть списки поступивших – на официальных сайтах в разделе «Поступающим» или «Абитуриенту». Увидеть их можно пролистав вниз и нажать на «Рейтинговые списки» или «Список поступивших в 2022 году». Для удобства на сайте НМК публикуют ссылки на филиалы. Напомним, Новосибирский Государственный университет (НГУ) уже опубликовал списки поступивших студентов. Как и где именно их смотреть, читайте в материале Atas.info.

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