Минцифры опровергло сбой на «Госуслугах» у абитуриента-отличника из Новосибирска

Только что выпустившийся из школы отличник не смог поступить на бюджет в желаемые вузы. Причиной тому парень назвал сбой на «Госуслугах» при подаче согласия на зачисления. Однако в Минцифры опровергли данную клевету.

В ведомстве объяснили, что у системы проблем не наблюдается, а искать их источник следует на стороне вузов. Так и произошло. Оказывается, молодой человек лично отнес согласие на зачисление в МГУ, о чем он рассказал СМИ. После того, как он передумал и решил подать заявление в другой вуз, система отклоняла согласие. Это произошло из-за того, что абитуриент должен был лично забрать заявление, как его и привозил. Отозвать его в электронном виде было просто невозможно. Поэтому при попытке дать Согласие на зачисление в другие вузы абитуриент получал отказ с формулировкой "Согласие о зачислении уже подано в МГУ имени М.В. Ломоносова на конкурс", Отметим, что в Минцифры также заявили, что абитуриент не набрал нужного количества баллов и все равно бы не поступил в те вузы на бюджет, которые планировал. Сейчас он зачислен на платное обучение в один из университетов. Напомним, Новосибирский Государственный университет (НГУ) 9 августа опубликовал списки поступивших студентов. Как и где именно их смотреть, читайте в материале Atas.info.

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