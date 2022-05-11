Аварийную школу № 57 снесут за 14,7 млн рублей в Новосибирске

Аварийную школу № 57 снесут за 14,7 млн рублей в Новосибирске
Аварийную школу № 57 снесут за 14,7 млн рублей в Новосибирске
Сегодня, 12:50ОбразованиеФото: Медиахолдинг1Mi
На снос здания школы № 57 на улице Авиастроителей, 16 в Новосибирске объявили аукцион. Работы оценили в 14,7 миллиона рублей.

Согласно информации с сайта госзакупок, снос запланировало Управление капстроительства Новосибирска (УКС). Победителю конкурса потребуется демонтировать объект до 29 июля.

Известно, что аварийное здание заменит новая школа. В ней разместят спортивные залы с тренажерами, большой актовый зал, медкабинет и класс робототехники. Всего планируют принять 825 учеников.

Торги уже начались и заявку можно отправить до 16 мая. Деньги на работы выделят из муниципального бюджета.

Стоит отметить, школа № 57 работает в Новосибирске с 1939 года. Не так давно здание признали аварийным и намеривались снести. Власти ускорили этот процесс после обрушения стены учебного учреждения в августе 2019 года. К слову, случившееся вынудило перевести учащихся в другие школы.

Материалы по теме:
Новосибирск
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя. Материалы и комментарии экспертов не обязательно совпадают с нашим мнением.

Для лиц старше 18 лет.

© Сетевое издание «Атас.Инфо» (св-во о рег. СМИ: серия Эл № ФС77-82301, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций)

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «ПремьерМедиаИнвест» (сокращенное наименование - ООО «ПремьерМедиаИнвест») 109044, г. Москва, ул. Воронцовская, д. 20, эт. 2, ком. 14

Телефон редакции: 8-983-128-55-10/+7 (499) 110-58-85 , info@atas.info

Главный редактор: Полина Владимировна Симакова

Регионы