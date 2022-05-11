Аварийную школу № 57 снесут за 14,7 млн рублей в Новосибирске

Согласно информации с сайта госзакупок, снос запланировало Управление капстроительства Новосибирска (УКС). Победителю конкурса потребуется демонтировать объект до 29 июля.
Известно, что аварийное здание заменит новая школа. В ней разместят спортивные залы с тренажерами, большой актовый зал, медкабинет и класс робототехники. Всего планируют принять 825 учеников.
Торги уже начались и заявку можно отправить до 16 мая. Деньги на работы выделят из муниципального бюджета.
Стоит отметить, школа № 57 работает в Новосибирске с 1939 года. Не так давно здание признали аварийным и намеривались снести. Власти ускорили этот процесс после обрушения стены учебного учреждения в августе 2019 года. К слову, случившееся вынудило перевести учащихся в другие школы.