Аварийную школу № 57 снесут за 14,7 млн рублей в Новосибирске

Стоит отметить, школа № 57 работает в Новосибирске с 1939 года. Не так давно здание признали аварийным и намеривались снести. Власти ускорили этот процесс после обрушения стены учебного учреждения в августе 2019 года. К слову, случившееся вынудило перевести учащихся в другие школы.