200 млн рублей потребуется для строительства новой школы №57 в Новосибирске

200 млн рублей потребуется для строительства новой школы №57 в Новосибирске
200 млн рублей потребуется для строительства новой школы №57 в Новосибирске
Сегодня, 15:27ОбразованиеФото: Медиахолдинг1Mi
Мэрия запросила у правительства дополнительные 200 млн рублей на строительство школы, а соответствующее объявление появилось на сайте мэрии города.

Новосибирские власти выслали запрос региональному правительству с целью софинансирования в строительстве новой школы №57. Из городского бюджета выделят только 70 млн рублей – на снос старого здания, а также обустройство сетей.

Муниципалитет попросил у властей Новосибирской области дополнительные 200 млн рублей. Выделят ли финансирование, зависит от решения депутатов Законодательного собрания региона.

Все строительство школы в Дзержинском районе должно завершиться до 2024 года. Общая сумма проекта – 1,37 млрд рублей.

Напомним, на снос здания школы № 57 на улице Авиастроителей, 16 в Новосибирске объявили аукцион. Работы оценили в 14,7 миллиона рублей.

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