Навигатор дополнительного образования в Новосибирской области 2022 – как работает

Навигатор допобразования работает уже во многих регионах страны, в том числе и в НСО. На официальном сайте можно выбрать десятки программ для развития вашего ребенка – от спортивных секций, до художественной школы. Аналогов этой системы еще не придумали, тем самым «навигатор» является уникальной разработкой.

Навигатор дополнительного образования детей (ДОД) — это единый портал федерального значения. Целью системы является помощь родителям детей до 18 лет в направлении их развития, а именно через кружки и различные секции. Навигатор представляет собой единую базу данных о программах дополнительного образования независимо от ведомства (образование, культура, спорт), реализуемых в организациях. Система имеет лицензию на право ведения образовательной деятельности по программам дополнительного образования. Также у родителей есть возможность получить сертификат на определенную сумму, а средства с него потратить на внешкольное образование ребенка. Финансированием занимается государство. Система предлагает отфильтровать параметры профиля вашего ребенка – пол, возраст, способности и тому подобное, тем самым сузить палитру всех секций. К примеру, можно выбрать художественную школу, программу «вокруг света за 18 дней» или даже «хапкидо для начинающих». Фото: Медиахолдинг1Mi Чтобы воспользоваться навигатором дополнительного образования, необходимо зарегистрироваться в системе – через электронную почту или аккаунт на Госуслугах. Подробнее про регистрацию - читайте по ссылке. Личный кабинет включает в себя ваш профиль, информацию о ребенке, историю заявок и просмотров. Родитель может занести в базу всех своих детей от 5 до 17 лет (включительно). Государство рассчитывает улучшить качество дополнительного образования для детей с помощью внедрения новой системы. Навигатор позволяет просмотреть кружки, секции, которые работают в вашем районе, а также их расписание, отзывы. Оплачивать по сертификату можно как государственные, так и частные секции. Добавим, что к этому пункту есть нюанс – предприниматель, который предоставляет услуги в частной секции, должен быть включен в систему финансирования из бюджета. Такие секции отмечены на сайте как «Доступна оплата сертификатом».

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