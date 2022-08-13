В Новосибирске дороже всего обучение на IT-специальностях стоит в НГУ

В Новосибирске дороже всего обучение на IT-специальностях стоит в НГУ
В Новосибирске дороже всего обучение на IT-специальностях стоит в НГУ
Сегодня, 15:44ОбразованиеФото: Медиахолдинг1Mi
Самую высокую плату за обучение по направлению "информационные технологии" среди вузов Новосибирска в 2022 году установили в НГУ. Здесь будущим программистам придется платить до 195 тысяч рублей в год

Новосибирский государственный университет в 2022 году оказался в лидерах по стоимости обучения на платной основе по направлению "информационные технологии". За год учебы, в зависимости от специализации, придется заплатить от 168 до 195 тысяч рублей.

На втором месте по стоимости обучения IT-специальностям стоит СГУПС – 148,5 тысяч рублей в год. Студентам, выбравшим обучение по этой специализации в НГТУ, придется выложить 136 тысяч рублей за годовой курс. Замыкает список НГУЭУ, здесь год обучения на программиста обойдется в 128 132 рубля, сообщает НГС.

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