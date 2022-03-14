Гимназию №3 закончили строить в новосибирском Академгородке

Гимназию №3 закончили строить в новосибирском Академгородке
Гимназию №3 закончили строить в новосибирском Академгородке
Сегодня, 11:56ОбразованиеФото: pixabay.com
Стоимость школы обошлась в 1,13 миллиарда рублей.

Гимназию №3 закончили строить в новосибирском Академгородке. Об этом 14 марта рассказал мэр Новосибирска Анатолий Локоть.

На оперативном совещании глава города заявил, что строительство нового учебного заведения уже завершено. Сейчас оформляется вся необходимая документация.

«Физически всё выполнено. Думаю, на этой неделе документы уже оформят. Таким образом, начинаем готовиться к новому учебному году в этом здании», — отметил мэр.

Известно, что в гимназии будут располагаться три блока – два из них имеют четыре этажа. Судя по данным мэрии города, в школе имеется спортзал, библиотека, мед. блок и даже музей. В одну смену там могут учиться 1 100 школьников. Здание образовательного учреждения вошло в национальный проект "Образование". На строительство деньги шли сразу из трех бюджетов: федерального, областного и городского. Стоимость школы обошлось в 1,13 миллиарда рублей.

Напомним, что в 2022 году запланировано строительство еще 9 школ. Одновременно в школах города увеличивают число мест для учеников за счет проводимых ремонтов и перепрофилирования зданий. Это помогло к 1 сентября 2021 года создать 1423 дополнительных места.

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