Гимназию №3 закончили строить в новосибирском Академгородке

Известно, что в гимназии будут располагаться три блока – два из них имеют четыре этажа. Судя по данным мэрии города, в школе имеется спортзал, библиотека, мед. блок и даже музей. В одну смену там могут учиться 1 100 школьников. Здание образовательного учреждения вошло в национальный проект "Образование". На строительство деньги шли сразу из трех бюджетов: федерального, областного и городского. Стоимость школы обошлось в 1,13 миллиарда рублей.