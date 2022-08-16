В Минобре прокомментировали навязывание дорогой школьной формы в Новосибирске

В Минобре прокомментировали навязывание дорогой школьной формы в Новосибирске
В Минобре прокомментировали навязывание дорогой школьной формы в Новосибирске
Сегодня, 19:14ОбразованиеАлександр КондратьевФото: Медиахолдинг 1Mi
Министр образования Новосибирской области Сергей Федорчук после жалоб родителей назвал неправомерным заставлять покупать дорогую школьную форму конкретной фирмы.

Федорчук уточнил, что если директор или руководство школ начинаю такие навязывания, то им нужно обращаться в органы местного самоуправления или в министерство, пишет КП-Новосибирск.

Право устанавливать требования к школьной форме по-прежнему остается за учебным заведениям, но требовать покупки от определенного производителя одежды – это нарушение, как и не допускать детей без такой формы к урокам.

Стоит отметить, что информацию из ряда СМИ проверяет региональная прокуратура. Если это действительно так, то учебные заведения понесут наказание.

Материалы по теме:
образованиешколаучеба
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя. Материалы и комментарии экспертов не обязательно совпадают с нашим мнением.

Для лиц старше 18 лет.

© Сетевое издание «Атас.Инфо» (св-во о рег. СМИ: серия Эл № ФС77-82301, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций)

Главный редактор: Полина Владимировна Симакова

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «ПремьерМедиаИнвест» (сокращенное наименование - ООО «ПремьерМедиаИнвест») 109044, г. Москва, ул. Воронцовская, д. 20, эт. 2, ком. 14

Телефон редакции: 8-983-128-55-10/+7 (499) 110-58-85 , [email protected]

Регионы