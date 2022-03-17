Весенние каникулы в школах в марте 2022 – какого числа начинаются

Весенние каникулы в школах в марте 2022 – какого числа начинаются
Весенние каникулы в школах в марте 2022 – какого числа начинаются
Сегодня, 09:14ОбразованиеФото: pixabay.com
Каникулы для школьников продлятся одну неделю.

Министерство образования назвало даты выхода школьников на весенние каникулы в марте 2022 года. Так, у учеников из Новосибирской области отдых продлится одну неделю.

По информации от минобра, весенние каникулы начнутся в период с 18 по 21 марта. Отмечается, что выходные не будут переносить из-за дистанционного формата обучения в феврале. Дату точных каникул необходимо узнать у руководства школы или у классного руководителя.

В родительских чатах идет активное обсуждение сроков выхода учеников на каникулы. Известно, что многие младшеклассники начнут отдыхать уже в эту субботу, 19 марта. Вернуться к урокам они смогут 28 марта. Однако для большинства школьников каникулы продлятся одну неделю.

«Дата окончания учебного отдыха будет зависеть от даты его начала. Если каникулы начнутся 21 марта, то закончатся они 28 марта», – уточнили в министерстве образования.

Напомним, что постепенный выход из дистанционного обучения в Новосибирской области начался 14 февраля. Его ввели из-за большой заболеваемости коронавирусом среди детей. Полностью все школьники вышли из дистанта 21 февраля.

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