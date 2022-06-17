«Черный список» вузов Москвы, Санкт-Петербурга и Новосибирска 2022: лишенные лицензии

«Черный список» вузов Москвы, Санкт-Петербурга и Новосибирска 2022: лишенные лицензии
«Черный список» вузов Москвы, Санкт-Петербурга и Новосибирска 2022: лишенные лицензии
Вчера, 15:07ОбразованиеФото: Кадр из фильма "Операция Ы и другие приключения Шурика"Не всем вузам разрешено выдавать дипломы государственного образца
Рассказываем, в какие вузы запрещен прием студентов, а какие не имеют права выдать дипломы государственного образца. Список столичных вузов, лишенных лицензии в Москве и Санкт-Петербурге: прежде чем подбирать вуз для поступления – взгляните, выдает ли он дипломы.

Перечень вузов в которые запрещен прием абитуриентов, опубликован на сайте Vuzopedia.ru.

В Москве: Первый московский юридический институт (ПМЮИ), Московский институт предпринимательства и права (МИПП), Московский институт телевидения и радиовещания «Останкино» (МИТРО), Московская академия экономики и права (МАЭП), Московский институт банковского дела (МИБД), Международный независимый эколого-политологический университет (Академия МНЭПУ), Муниципальный институт г. Жуковского (МИЖ), Институт иностранных языков (ИИЯ), Институт содружества независимых государств (Институт СНГ), Московский институт права (МИП), Институт бизнеса, психологии и управления (ИБПУ), Московский областной гуманитарный институт (МОГИ), Московский банковский институт (МБИ).

Часть вузов не соответствуют требованиям Рособрнадзора
Фото:Стоп-кадр фильма «Операция “Ы” и другие приключения Шурика»

Еще Санкт-Петербургский институт внешнеэкономических связей, экономики и права (ИВЭСЭП), Санкт-Петербургский институт управления и права (СПИУиП).

На сайте «Навигатор поступления» указаны, как лишенные лицензии, еще несколько вузов Москвы.

Это Академический международный институт (АМИ), Институт бизнеса, психологии и управления (ИБПУ), Институт индустрии моды (ИИМ), Институт международных социально-гуманитарных связей (ИМСГС), Институт экономики бизнеса (ИНЭКБИ), Индустриальный институт, Международная академия оценки и консалтинга (МАОК), Московский институт аналитической психологии и психоанализа (МИАПП), , Московский институт физической культуры и спорта (МИФКИС), Московский новый юридический институт (МНЮИ), Современная гуманитарная академия (СГА), Столичный гуманитарно-экономический институт (СГЭИ), Институт технологии туризма (ИТТ)

В Санкт-Петербурге - Невский институт управления и дизайна (НИУД).

Новосибирских вузов в «черном списке» меньше, но они тоже есть.

Это Новосибирский гуманитарный институт (НГИ), располагавшийся по адресу ул.Советская, 23. Найти официальный сайт вуза не удалось.

В числе лишенных аккредитации Рособрнадзором указан новосибирский Сибирский независимый институт, располагавшийся по адресу ул. Северная, 23/1. Раньше он выдавал дипломы государственного образца экономистам и менеджерам. По телефонам ректора, приемной комиссии и деканатов, указанные на сайте вуза, дозвониться не удалось.

На странице информационной системы государственной аккредитации Рособрнадзора в момент подготовки материала идут технические работы.

Сюжеты:
Вузы поступление
Материалы по теме:
2022НовосибирскМоскваегэвузы
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя. Материалы и комментарии экспертов не обязательно совпадают с нашим мнением.

Для лиц старше 18 лет.

© Сетевое издание «Атас.Инфо» (св-во о рег. СМИ: серия Эл № ФС77-82301, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций)

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «ПремьерМедиаИнвест» (сокращенное наименование - ООО «ПремьерМедиаИнвест») 109044, г. Москва, ул. Воронцовская, д. 20, эт. 2, ком. 14

Телефон редакции: 8-983-128-55-10/+7 (499) 110-58-85 , info@atas.info

Главный редактор: Полина Владимировна Симакова

Регионы