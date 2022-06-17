«Черный список» вузов Москвы, Санкт-Петербурга и Новосибирска 2022: лишенные лицензии

Рассказываем, в какие вузы запрещен прием студентов, а какие не имеют права выдать дипломы государственного образца. Список столичных вузов, лишенных лицензии в Москве и Санкт-Петербурге: прежде чем подбирать вуз для поступления – взгляните, выдает ли он дипломы.

Перечень вузов в которые запрещен прием абитуриентов, опубликован на сайте Vuzopedia.ru. В Москве: Первый московский юридический институт (ПМЮИ), Московский институт предпринимательства и права (МИПП), Московский институт телевидения и радиовещания «Останкино» (МИТРО), Московская академия экономики и права (МАЭП), Московский институт банковского дела (МИБД), Международный независимый эколого-политологический университет (Академия МНЭПУ), Муниципальный институт г. Жуковского (МИЖ), Институт иностранных языков (ИИЯ), Институт содружества независимых государств (Институт СНГ), Московский институт права (МИП), Институт бизнеса, психологии и управления (ИБПУ), Московский областной гуманитарный институт (МОГИ), Московский банковский институт (МБИ). Часть вузов не соответствуют требованиям Рособрнадзора Фото: Стоп-кадр фильма «Операция “Ы” и другие приключения Шурика» Еще Санкт-Петербургский институт внешнеэкономических связей, экономики и права (ИВЭСЭП), Санкт-Петербургский институт управления и права (СПИУиП). На сайте «Навигатор поступления» указаны, как лишенные лицензии, еще несколько вузов Москвы. Это Академический международный институт (АМИ), Институт бизнеса, психологии и управления (ИБПУ), Институт индустрии моды (ИИМ), Институт международных социально-гуманитарных связей (ИМСГС), Институт экономики бизнеса (ИНЭКБИ), Индустриальный институт, Международная академия оценки и консалтинга (МАОК), Московский институт аналитической психологии и психоанализа (МИАПП), , Московский институт физической культуры и спорта (МИФКИС), Московский новый юридический институт (МНЮИ), Современная гуманитарная академия (СГА), Столичный гуманитарно-экономический институт (СГЭИ), Институт технологии туризма (ИТТ) Вузы Новосибирска: выбор будущей профессии после 11 класса В Санкт-Петербурге - Невский институт управления и дизайна (НИУД). Новосибирских вузов в «черном списке» меньше, но они тоже есть. Это Новосибирский гуманитарный институт (НГИ), располагавшийся по адресу ул.Советская, 23. Найти официальный сайт вуза не удалось. В числе лишенных аккредитации Рособрнадзором указан новосибирский Сибирский независимый институт, располагавшийся по адресу ул. Северная, 23/1. Раньше он выдавал дипломы государственного образца экономистам и менеджерам. По телефонам ректора, приемной комиссии и деканатов, указанные на сайте вуза, дозвониться не удалось. На странице информационной системы государственной аккредитации Рособрнадзора в момент подготовки материала идут технические работы.

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