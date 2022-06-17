Калькуляторы ЕГЭ 2022: сколько нужно баллов для поступления в вуз на бюджет

Калькуляторы ЕГЭ есть практически на сайте каждого российского вуза. Они нужны абитуриенту, чтобы подсчитать баллы и узнать свои шансы на поступление на бюджет. Рассказываем, как им пользоваться.

С помощью калькулятора выпускник школы может подобрать факультет по сданным предметам на ЕГЭ. В вузах есть минимальные баллы для поступления на платную и бесплатную основу. Так в НГУ проходной на специальность Психологии около 100 баллов – требуется сдать биологию, русский язык, обществознание минимум на 51 балл. Посчитать свои баллы ЕГЭ можно онлайн в калькуляторе на сайте университета. Также это возможно на сайтах Поступи онлайн, tabiturient.ru, vuzopedia.ru. Первым шагом следует указать город, в котором вы планируете учиться.

Далее выберете сданные предметы

Укажите точные или примерные баллы за экзамены

Потом искать вуз Калькуляторы работаю по схеме подбора вузов в базе по всей стране. На основе баллов участника ЕГЭ и дисциплин система выбирает образовательную организацию и подходящие факультеты. Там можно посмотреть, проходите вы на бюджет или нет. Ранее Atas.info делал подборку вузов Новосибирска с проходными баллами ЕГЭ для поступления на платное и бюджет.

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