Калькуляторы ЕГЭ 2022: сколько нужно баллов для поступления в вуз на бюджет

Калькуляторы ЕГЭ 2022: сколько нужно баллов для поступления в вуз на бюджет
Калькуляторы ЕГЭ 2022: сколько нужно баллов для поступления в вуз на бюджет
Вчера, 13:51ОбразованиеФото: Медиахолдинг1Mi
Калькуляторы ЕГЭ есть практически на сайте каждого российского вуза. Они нужны абитуриенту, чтобы подсчитать баллы и узнать свои шансы на поступление на бюджет. Рассказываем, как им пользоваться.

С помощью калькулятора выпускник школы может подобрать факультет по сданным предметам на ЕГЭ. В вузах есть минимальные баллы для поступления на платную и бесплатную основу. Так в НГУ проходной на специальность Психологии около 100 баллов – требуется сдать биологию, русский язык, обществознание минимум на 51 балл.

Посчитать свои баллы ЕГЭ можно онлайн в калькуляторе на сайте университета. Также это возможно на сайтах Поступи онлайн, tabiturient.ru, vuzopedia.ru.

  • Первым шагом следует указать город, в котором вы планируете учиться.
  • Далее выберете сданные предметы
  • Укажите точные или примерные баллы за экзамены
  • Потом искать вуз

Калькуляторы работаю по схеме подбора вузов в базе по всей стране. На основе баллов участника ЕГЭ и дисциплин система выбирает образовательную организацию и подходящие факультеты. Там можно посмотреть, проходите вы на бюджет или нет.

Ранее Atas.info делал подборку вузов Новосибирска с проходными баллами ЕГЭ для поступления на платное и бюджет.

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