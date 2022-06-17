Калькуляторы ЕГЭ 2022: сколько нужно баллов для поступления в вуз на бюджет

С помощью калькулятора выпускник школы может подобрать факультет по сданным предметам на ЕГЭ. В вузах есть минимальные баллы для поступления на платную и бесплатную основу. Так в НГУ проходной на специальность Психологии около 100 баллов – требуется сдать биологию, русский язык, обществознание минимум на 51 балл.
Посчитать свои баллы ЕГЭ можно онлайн в калькуляторе на сайте университета. Также это возможно на сайтах Поступи онлайн, tabiturient.ru, vuzopedia.ru.
Калькуляторы работаю по схеме подбора вузов в базе по всей стране. На основе баллов участника ЕГЭ и дисциплин система выбирает образовательную организацию и подходящие факультеты. Там можно посмотреть, проходите вы на бюджет или нет.
Ранее Atas.info делал подборку вузов Новосибирска с проходными баллами ЕГЭ для поступления на платное и бюджет.