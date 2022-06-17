Поступление в НГУ летом 2022: факультеты, проходные баллы ЕГЭ и бюджетные места

С 20 июня Новосибирский государственный университет начинает прием документов от абитуриентов. О том, кто может рассчитывать на поступление на бюджетные места, и какие дополнительные льготы могут получить вчерашние школьники в материале Atas.info

Новосибирский государственный университет с 20 июня ведет прием документов от желающих поступить на первый курс. Сроки завершения приема документов разнятся: это 7 июля для желающих поступить на направление "Журналистика", 10 июля для поступающих по результатам вступительных испытаний, проводимых университетом самостоятельно и 25 июля для поступающих по результатам ЕГЭ. Первокурсников набирают на десятки направлений обучения, которые обеспечивают три института и шесть факультетов. С полным списком направлений можно ознакомиться здесь. НГУ попал в пятерку вузов России по зарплатам выпускников - они получают от 170 000 Схема распределения бюджетных мест по факультетам и институтам в 2022 году выглядит следующим образом: - институт медицины и психологии – 75 - гуманитарный институт – 122 - институт философии и права – 39 - механико-математический факультет – 235 - физический факультет – 180 - факультет естественных наук – 230 - экономический факультет – 125 - геолого-геофизический факультет -85 - факультет информационных технологий – 185 На многие направления обучения университет проводит собственные вступительные экзамены. О том, какие предметы придется сдавать абитуриентам, можно почитать здесь. А поступающие на направление "Журналистика" должны пройти через творческий конкурс. Ректор Федорук: «Дипломы бакалавров получат студенты, закончившие НГУ в 2022 году» Оценить возможность обучения за счет бюджета в зависимости от результатов ЕГЭ и выбранного направления можно с помощью калькулятора ЕГЭ на сайте НГУ. Точные проходные баллы станут известны только после окончания приема документов, но если исходить из результатов вступительной кампании прошлого года, то самые высокие показатели были на направлениях "Лингвистика" – 288, "Востоковедение и африканистика" – 282 и "Филология" – 272 балла. Самым доступным традиционно оказалось направление "Геология" – 197 баллов. На дополнительные баллы могут рассчитывать абитуриенты, закончившие школу с золотой медалью (3 балла) и выпускники учебных заведений среднего специального образования, получившие диплом с отличием (3 балла). До 10 дополнительных баллов можно заработать за портфолио. Ни наличие золотого значка ГТО, ни заслуги в волонтерском движении дополнительных преимуществ при поступлении в НГУ не дают.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter