Как получить выходной 1 сентября, чтобы отвести ребенка в школу

Как получить выходной 1 сентября, чтобы отвести ребенка в школу
Как получить выходной 1 сентября, чтобы отвести ребенка в школу
Сегодня, 12:49ОбразованиеФото: Медиахолдинг1Mi
Начало школьных занятий в 2022 году выпадает на четверг, рабочий день. Рассказываем, как официально получить выходной, чтобы проводить ребенка в школу 1 сентября и даже не потерять при этом в зарплате

Самая распространенная практика в День знаний 1 сентября – взять на работе отгул, чтобы проводить ребенка в школу. Обычно руководство идет навстречу родителям школьников, однако такой вариант означает небольшую потерю в зарплате. Законодательством предусмотрен вариант, который поможет сохранить семейный бюджет. По согласованию с начальниками, часть очередного отпуска может быть перенесена на 1 сентября, и в этом случае день будет оплачен.

Важно понимать, что подобное развитие событий возможно только в случае лояльности руководителей, закон не вменяет им это в обязанность. Но есть некоторые категории работников, которые имеют право отнести 1 сентября к отпускному периоду. Это родители, воспитывающие трех и более несовершеннолетних детей, женщины перед отпуском по беременности (родам) или непосредственно после него, мужья, жёны которых находятся в отпуске по беременности (родам).

Есть и неочевидный для многих вариант – стать донором и сдать кровь. За посещение Центра крови по закону полагается оплачиваемый выходной день, который и можно использовать 1 сентября, напоминает издание НГС.

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