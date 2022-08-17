Родители потратят на сборы ребенка в школу в Новосибирске от 15 000 рублей

Родители потратят на сборы ребенка в школу в Новосибирске от 15 000 рублей
Родители потратят на сборы ребенка в школу в Новосибирске от 15 000 рублей
Сегодня, 14:24ОбразованиеАлександр КондратьевФото: Медиахолдинг 1MiНовосибирские родители потратят на сборы ребенка в школу от 15 до 20 т. р.
Сборы ребенка в школу обойдутся родителям из Новосибирска от 15 до 20 тысяч рублей. Информацию предоставили аналитики из сервиса «Зарплата.ру».

Специалисты выяснили, что около 30% жителей Новосибирска будут собираться детей в школу основательно – они потратят на школьную одежду, канцелярские товары и рюкзаки до 20 тысяч рублей.

Другие 34% готовы выложить сумму поменьше – от 15 тысяч рублей, а есть и такие, кто готов собрать ребенка за 20 тысяч рублей.

Местные жители считают, что самое дорогое для покупки – это школьная форма и спортивная одежда для занятия физкультурой. Рюкзаки тоже подорожали и стоят уже не маленьких денег – от 2 до 5 тысяч рублей. Канцелярские товары относительно дешевые – на них нужно лишь 2 тысячи рублей.

Однако есть и те дети, которые потеряли свои планшеты и смартфоны за лето или они устарели. В связи с этим части родителей придется приобрести детям электронику за сумму от 10 до 40 тысяч рублей – все зависит от моделей.

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