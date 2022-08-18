Рейтинг элитных школ по успеваемости на ЕГЭ 2022 стал известен в Новосибирске

Рейтинг элитных школ по успеваемости на ЕГЭ 2022 стал известен в Новосибирске
Рейтинг элитных школ по успеваемости на ЕГЭ 2022 стал известен в Новосибирске
Сегодня, 12:44ОбразованиеДмитрий ТростниковФото: nso.ruНаграждение 100-балльников по итогам ЕГЭ 2022 в Новосибирске
Какие баллы получает на ЕГЭ 2022 основная масса выпускников элитных новосибирских школ выяснил Атас.инфо. Число учащихся, сдавших слабо - менее 160 баллов по трем предметам, средне - 160-220 и выше 250 баллов, в списке 30 лучших школ области - данные предоставлены НИМРО.

Сколько учеников элитных школ области сдает ЕГЭ на «отлично», а сколько – со средними результатами? Уникальная информация предоставлена Атас.инфо специалистами Новосибирского института мониторинга и развития образования (НИМРО).

В первой "десятке" лучших школ области преобладают учебные заведения Новосибирска
Фото:НИМРО

31 лучшая школа Новосибирской области сведена в таблицу по доле лучших учащихся, отличников, сдавших ЕГЭ-2022 по трем предметам с результатами от 250 до 300 баллов. Но еще более ценна информация о том, сколько в элитных школах выпускников, слабо сдавших ЕГЭ-2022 (до 160 баллов) или средне (160-220).

Суперэлита: пять «инкубаторов» отличников – три в Академгородке

Лидерами по доле учеников с высоким уровнем подготовки являются:

Структурное подразделение Новосибирского государственного университета - Специализированный учебно-научный центр Университета (его часто называют ФМШ НГУ) – 115 из 237 выпускников (48.52%);

МБОУ города Новосибирска «Гимназия № 1» - 42 из 133 (31.58%);

МБОУ города Новосибирска «Инженерный лицей Новосибирского государственного технического университета» - 30 из 101 (29.7%);

МБОУ города Новосибирска «Лицей № 130 имени академика М. А. Лаврентьева» - 26 из 88 (29.55%);

Частное общеобразовательной учреждение «Православная гимназия во имя Преподобного Сергия Радонежского» - 5 из 17 (29.41). Здесь же самая высокая доля выпускников, набравших менее 160 баллов по трем предметам – 17.65% (3 ученика). Для сравнения в традиционно элитной гимназии №1 (бывшая школа №42) – таких выпускников 7, но это 5.26%.

Примечательно, что три из пяти учебных заведений Новосибирска с наибольшей долей отличников расположены в Академгородке.

Во второй десятке лучших школ области тоже преобладание учебных заведений Новосибирска
Фото:НИМРО

В Новосибирске учебные заведения, вошедшие в ТОП-31 по успеваемости по трем предметам расположены: Центральный округ – 7, Советский район – 4, Ленинский и Дзержинский районы – по 3, Кировский и Калининский районы – по 1.

А больше всего лучших школ области находятся в городе Новосибирске.

Лучшие школы по успеваемости выпускников на ЕГЭ-2022 в Новосибирской области - список

Всего по запросу Атас.инфо была предоставлена информация по 31 лучшей школе Новосибирской области. Результаты подсчитали по итогам сдачи ЭГЭ по трем предметам. И это существенно отличает предоставленные данные от рейтингов СМИ, которые составлены по числу 100-балльников, и потому недостаточно объективны.

Например, можно посмотреть долю учащихся, набравших от 160 до 220 баллов. В Новосибирске, такой показатель высок в Лицее №9 Центрального округа – 45.37% (10 учеников из 22), и выше 42% в Гимназии №4 Центрального округа и Гимназии №15 Дзержинского района.

Замыкают ТОП-31 лучших школ области учебные заведения из сельских районов и небольших городов
Фото:НИМРО

Любопытно, что средние баллы сдачи ЕГЭ по отдельным школам не рекомендованы для ранжирования, хотя Единый Государственный экзамен вводился в России именно для создания единых стандартов в образовании.

«В ответ на Ваш запрос от 12.08.2022 информируем, что средний балл ЕГЭ – это показатель, который Рособрнадзор не рекомендует сравнивать в динамике и тем более применять для ранжирования школ и муниципалитетов. В связи с этим направляем общую информацию о результатах ЕГЭ в Новосибирской области в 2022 году», - сказано в ответе НИМРО на запрос Атас.инфо.

Материалы по теме:
2022НовосибирскшколаНовосибирская областьегэрейтинг
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя. Материалы и комментарии экспертов не обязательно совпадают с нашим мнением.

Для лиц старше 18 лет.

© Сетевое издание «Атас.Инфо» (св-во о рег. СМИ: серия Эл № ФС77-82301, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций)

Главный редактор: Полина Владимировна Симакова

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «ПремьерМедиаИнвест» (сокращенное наименование - ООО «ПремьерМедиаИнвест») 109044, г. Москва, ул. Воронцовская, д. 20, эт. 2, ком. 14

Телефон редакции: 8-983-128-55-10/+7 (499) 110-58-85 , [email protected]

Регионы