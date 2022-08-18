Рейтинг элитных школ по успеваемости на ЕГЭ 2022 стал известен в Новосибирске

Сколько учеников элитных школ области сдает ЕГЭ на «отлично», а сколько – со средними результатами? Уникальная информация предоставлена Атас.инфо специалистами Новосибирского института мониторинга и развития образования (НИМРО).
31 лучшая школа Новосибирской области сведена в таблицу по доле лучших учащихся, отличников, сдавших ЕГЭ-2022 по трем предметам с результатами от 250 до 300 баллов. Но еще более ценна информация о том, сколько в элитных школах выпускников, слабо сдавших ЕГЭ-2022 (до 160 баллов) или средне (160-220).
Лидерами по доле учеников с высоким уровнем подготовки являются:
Структурное подразделение Новосибирского государственного университета - Специализированный учебно-научный центр Университета (его часто называют ФМШ НГУ) – 115 из 237 выпускников (48.52%);
МБОУ города Новосибирска «Гимназия № 1» - 42 из 133 (31.58%);
МБОУ города Новосибирска «Инженерный лицей Новосибирского государственного технического университета» - 30 из 101 (29.7%);
МБОУ города Новосибирска «Лицей № 130 имени академика М. А. Лаврентьева» - 26 из 88 (29.55%);
Частное общеобразовательной учреждение «Православная гимназия во имя Преподобного Сергия Радонежского» - 5 из 17 (29.41). Здесь же самая высокая доля выпускников, набравших менее 160 баллов по трем предметам – 17.65% (3 ученика). Для сравнения в традиционно элитной гимназии №1 (бывшая школа №42) – таких выпускников 7, но это 5.26%.
Примечательно, что три из пяти учебных заведений Новосибирска с наибольшей долей отличников расположены в Академгородке.
В Новосибирске учебные заведения, вошедшие в ТОП-31 по успеваемости по трем предметам расположены: Центральный округ – 7, Советский район – 4, Ленинский и Дзержинский районы – по 3, Кировский и Калининский районы – по 1.
А больше всего лучших школ области находятся в городе Новосибирске.
Всего по запросу Атас.инфо была предоставлена информация по 31 лучшей школе Новосибирской области. Результаты подсчитали по итогам сдачи ЭГЭ по трем предметам. И это существенно отличает предоставленные данные от рейтингов СМИ, которые составлены по числу 100-балльников, и потому недостаточно объективны.
Например, можно посмотреть долю учащихся, набравших от 160 до 220 баллов. В Новосибирске, такой показатель высок в Лицее №9 Центрального округа – 45.37% (10 учеников из 22), и выше 42% в Гимназии №4 Центрального округа и Гимназии №15 Дзержинского района.
Любопытно, что средние баллы сдачи ЕГЭ по отдельным школам не рекомендованы для ранжирования, хотя Единый Государственный экзамен вводился в России именно для создания единых стандартов в образовании.
«В ответ на Ваш запрос от 12.08.2022 информируем, что средний балл ЕГЭ – это показатель, который Рособрнадзор не рекомендует сравнивать в динамике и тем более применять для ранжирования школ и муниципалитетов. В связи с этим направляем общую информацию о результатах ЕГЭ в Новосибирской области в 2022 году», - сказано в ответе НИМРО на запрос Атас.инфо.