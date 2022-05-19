Вузы Новосибирска с бюджетными местами – популярнее IT-профессии и переводчики

Вузы Новосибирска с бюджетными местами – популярнее IT-профессии и переводчики
Вузы Новосибирска с бюджетными местами – популярнее IT-профессии и переводчики
19 мая, 12:07ОбразованиеФото: Александр Кондратьев / atas.infoНГУ

Количество бюджетных мест озвучили в новосибирских вузах

В Новосибирске озвучили профессии в вузах, на которые можно поступить на бюджетной основе. Среди университетов, выделяющих бюджетные места – лидирует НГТУ. В нем готовы обучать больше всего студентов бесплатно.

В июне 2022 года начинает работать приемная комиссия в новосибирские университеты. В связи с этим студентов интересуют бюджетные места. Как рассказал губернатор Новосибирской области Андрей Травников, сейчас региону необходимы медики, IT-специалисты, биотехнологи и машиностроители.

По востребованности специалистов на сайте hh.ru по подбору работы лидируют педагоги. На подготовку этих молодых специалистов в учебных заведениях выделили 2 134 бюджетных места. Для айти-специалистов — 1 716. Еще 986 студентов ждут на факультетах лечебного дела.

В НГУ самое востребованное направление – переводчик. Единственное, что отмечает вуз, на данную профессию есть огромный конкурс – 44 человека на одно место, пишет "КП-НСК".

На гуманитарных специальностях меньше всего бюджетных мест – от 10 до 30. Больше всего мест на технических направлениях. Среди популярных гуманитарных специальностей НГТУ выделил «переводчик английского и русского жестового языка» - 6 бюджетных мест. В НГПУ побороться за бесплатное обучение могут от 7 до 15 человек за зачисление на факультеты психологии и социологии.

Всего в регионе на 2022–2023 год выделили 15 803 бюджетных места. В НГТУ примут 3 122 студента, в НГПУ — 2 567, в НГУ — 2 145.

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