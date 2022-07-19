Детям отказали в обучении в 10-м классе - их направили в другие школы Новосибирска

В Новосибирске детям предложили идти в другую школу учиться в 10-й класс

Только что окончившим девятый класс школьникам в учебном заведении №82, предложили идти учиться в десятый класс в другие школы. Ранее об этом заявили родители, а после информацию подтвердили в департаменте образования муниципалитета Новосибирска.

Мама одной из учениц рассказала, что изначально при поступлении в 10-й класс в школе устроили настоящий рейтинг (смотрели на результаты ОГЭ). В текущем году в школе будет только один десятый класс, состоящий из 26 человек, передает «Прецедент». В департаменте образования мэрии объяснили, что родителей ранее проинформировали об отборе в 10-й класс. Это связано с тем, что в школе на следующий год открываются два профильных класса – инженерный и мультипрофильный. Сейчас набор детей завершен. В связи с этим, родителям и ученикам предложили обратиться в другие школы: СОШ № 7, 59, 87, 169.

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