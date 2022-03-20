Досрочный период сдачи ЕГЭ стартует в Новосибирской области с 21 марта

Досрочный период сдачи ЕГЭ стартует в Новосибирской области с 21 марта
Досрочный период сдачи ЕГЭ стартует в Новосибирской области с 21 марта
Сегодня, 08:17ОбразованиеФото: pixabay.com
В 2022 году сдача пробников пройдет в новом формате.

В Новосибирской области для школьников с 21 марта начинается досрочный период сдачи ЕГЭ. Об этом сообщил НГС директор института мониторинга и развития образования Сергей Кондратьев.

Писать пробники школьники будут до 18 апреля. В досрочном периоде примут участие 300 человек. На первом месте по сдаче предметов стоит русский язык, затем сдача профильной математики и после обществознание.

В Новосибирске экзамен пройдет в двух пунктах: гимназии № 16 и лицее НГТУ. Стоит отметить, что в этом году сдача пробников будет проходить в новом формате.

«Досрочный период пройдет по новой технологии. Передача экзаменационных материалов будет производиться по сети по защищенным каналам связи, а не с помощью дисков, как было раньше. Также сканирование экзаменационных материалов будет прямо в аудиториях пунктов проведения экзаменов», — добавил Сергей Кондратьев.

С 26 мая по 2 июля начнется основной период сдачи ЕГЭ. В нем зарегистрировано около 16 000 человек. Дополнительный период будет и осенью – с 5 по 20 сентября.

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