В новосибирском СГУВТ отремонтируют туалеты за 5 млн рублей

Ремонт нужно будет выполнить в несколько этапов. Первый – это сделать нормальное электроснабжение со 2 по 4 этаж. Второй – отремонтировать систему отопления. Третий – обновить систему водоснабжения и канализация, а затем уже провести общестроительные работы.