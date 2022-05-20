В новосибирском СГУВТ отремонтируют туалеты за 5 млн рублей

Подрядчик должен будет выполнить ремонтные работы с условием сохранения объекта культурного наследия Новосибирской области «Дворца труда».
Ремонт нужно будет выполнить в несколько этапов. Первый – это сделать нормальное электроснабжение со 2 по 4 этаж. Второй – отремонтировать систему отопления. Третий – обновить систему водоснабжения и канализация, а затем уже провести общестроительные работы.
Всего на выполнение всех работ будет потрачено 4 926 288 рублей, а срок будет ограничен 95 календарными днями с момента заключения контракта.