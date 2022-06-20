200-балльник ЕГЭ появился в Новосибирске, объявил мэр Анатолий Локоть

«200-балльником» назвал мэр Новосибирска Анатолий Локоть выпускника гимназии № 5 в Советском районе Георгия К. Молодой человек сдал на 100 баллов госэкзамены по русскому языку и математике.
Выступавший следом министр образования региона Сергей Федорчук сообщил, что по предварительным подсчетам в школах области после ЕГЭ по 8 предметам насчитывается 81 стобалльник.
Напомним, как переводить первичные баллы ЕГЭ в тестовые и о калькуляторах ЕГЭ, помогающих оценить пороговый уровень поступление в вузы ранее рассказывал Atas.info.