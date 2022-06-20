200-балльник ЕГЭ появился в Новосибирске, объявил мэр Анатолий Локоть

200-балльник ЕГЭ появился в Новосибирске, объявил мэр Анатолий Локоть
200-балльник ЕГЭ появился в Новосибирске, объявил мэр Анатолий Локоть
Вчера, 11:00ОбразованиеДмитрий ТростниковФото: nso.ruПо 8 предметам сдали ЕГЭ выпускники школ Новосибирской области в июе 2022
47 учеников школ и гимназий города Новосибирска набрали 100-баллов, сдавая ЕГЭ-2022, сообщил мэр города на совещании в правительстве области 20 июня. Одного ученика Анатолий Локоть назвал «200-балльником» - у него максимальные 100 баллов на двух экзаменах: математика и русский язык.

«200-балльником» назвал мэр Новосибирска Анатолий Локоть выпускника гимназии № 5 в Советском районе Георгия К. Молодой человек сдал на 100 баллов госэкзамены по русскому языку и математике.

Выступавший следом министр образования региона Сергей Федорчук сообщил, что по предварительным подсчетам в школах области после ЕГЭ по 8 предметам насчитывается 81 стобалльник.

Напомним, как переводить первичные баллы ЕГЭ в тестовые и о калькуляторах ЕГЭ, помогающих оценить пороговый уровень поступление в вузы ранее рассказывал Atas.info.

Сюжеты:
ЕГЭ 2022
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