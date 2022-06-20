За 7 тысяч рублей студентов из Новосибирска хотят отправить преподавать на Украине

За 7 тысяч рублей студентов из Новосибирска хотят отправить преподавать на Украине
За 7 тысяч рублей студентов из Новосибирска хотят отправить преподавать на Украине
Вчера, 08:35ОбразованиеФото: atas.info

Студентов из Новосибирска зовут преподавать в украинских школах за 7 тысяч

Студентам Новосибирского Государственного Педагогического университета предложили поехать на Украину и стать преподавателем. Масштаб зарплаты поражает – 7 тысяч рублей в день (сибиряки отмечают, что плата больше, чем у военных).

Уточняется, что молодым учителям из Новосибирска предложили поехать в командировку в освобожденные Россией регионы Украины – Запорожье и Херсон. Как передает заблокированное Роскомнадзором издание Тайга.инфо, такие сообщения начали распространять в студенческих чатах НГПУ.

Предложение якобы выдвинуло Министерство образования НСО. Перед педагогами стоит основная задача – обеспечение начала учебного года, а также учебная и воспитательная работа со школьниками.

Учителя нужны по всем предметам. Обещанная зарплата – 7 тысяч рублей, включая бесплатное проживание и трансфер.

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