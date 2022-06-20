За 7 тысяч рублей студентов из Новосибирска хотят отправить преподавать на Украине

Уточняется, что молодым учителям из Новосибирска предложили поехать в командировку в освобожденные Россией регионы Украины – Запорожье и Херсон. Как передает заблокированное Роскомнадзором издание Тайга.инфо, такие сообщения начали распространять в студенческих чатах НГПУ.
Предложение якобы выдвинуло Министерство образования НСО. Перед педагогами стоит основная задача – обеспечение начала учебного года, а также учебная и воспитательная работа со школьниками.
Учителя нужны по всем предметам. Обещанная зарплата – 7 тысяч рублей, включая бесплатное проживание и трансфер.