Сразу семь иностранных студентов покинули новосибирские вузы

Так, Россию покинули 4-е ученика из Франции и Италии. Ранее они учились в НГУ. Помимо этого, уехали стажеры НГПУ из Японии, Италии и Бельгии. Студенты покинули Новосибирск в рамках академического обмена. Все они уехали по предписанию вузов-партнеров и посольств своих государств.