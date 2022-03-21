Сразу семь иностранных студентов покинули новосибирские вузы

Сразу семь иностранных студентов покинули новосибирские вузы
Сразу семь иностранных студентов покинули новосибирские вузы
Сегодня, 05:51ОбразованиеФото: 2 гис
По сообщению РБК, иностранцы покинули Новосибирск из-за санкция ЕС.

Студенты вузов в Новосибирске начали уезжать в свою страну. По сообщению РБК, наш регион покинули уже 7 студентов.

Так, Россию покинули 4-е ученика из Франции и Италии. Ранее они учились в НГУ. Помимо этого, уехали стажеры НГПУ из Японии, Италии и Бельгии. Студенты покинули Новосибирск в рамках академического обмена. Все они уехали по предписанию вузов-партнеров и посольств своих государств.

Как рассказал проректор по международным связям НГТУ Вадим Некрасов, одной из студенток четвертого курса из Колумбии посольство выдвинуло рекомендацию: вернуться в свою страну. Однако девушка все же не уехала из Новосибирска.

По данным от НГУ, НГТУ И НГПУ, случаев вынужденного отъезда в Россию студентов по обмену не было (речь идет о тех, кто обучается за границей). В сторону российских студентов не выдвигают никаких ограничений.

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