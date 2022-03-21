Весенние каникулы в школах Новосибирской области начались с 21 марта

Те, кто ушел на каникулы с 21 марта, должны выйти на учебу уже 28 марта. Ученики, которые обучаются по триместровой системе, пойдут на отдых с 9 апреля, а вернутся уже 17 апреля. Летние каникулы в Новосибирской области начнутся с 1 июня 2022 года по 31 августа.